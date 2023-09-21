Венгрия заключила с Axiom Space контракт на отправку своего астронавта на МКС

Концепт коммерческого сегмента МКС от Axiom Space. Производство первого модуля началось в 2021 году, его запуск планируется на 2025-й, а выведение всех остальных — до 2030-го. После завершения сборки и выведения энергетического модуля («башня» сверху), весь сегмент сможет отделиться от МКС и стать самостоятельной орбитальной лабораторией.

Стоимость контракта между Венгрией и компанией не разглашается

БУДАПЕШТ, 20 сентября. /ТАСС/. Венгрия заключила с американской компанией Axiom Space соглашение об отправке своего астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в конце 2024 - начале 2025 года. Подписи под документом поставили в Остине (штат Техас) министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто и глава Axiom Space Майкл Саффредини.

"Венгрия вновь отправит человека в космос спустя десятилетия. Астронавт-исследователь проведет на Международной космической станции 30 дней, а список задач, которые ему предстоит выполнить, будет составлен отечественными игроками космической отрасли и нашими университетами", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто сопроводил это сообщение фотографиями встречи с Саффредини и подписания контракта.

Соглашение с Axiom Space, занимающейся по договоренности с NASA космическим туризмом и космическими технологиями, предусматривает отправку венгерского астронавта на орбиту в конце 2024 - начале 2025 года. По словам Сийярто, точные сроки будет определены "в зависимости от расписания полетов по программе NASA к МКС, а также графика подготовки к этой экспедиции еще трех астронавтов" из других стран.

Венгерский астронавт в течение 30 дней будет заниматься на станции научными экспериментами и проверкой различных приборов. "Эти тесты в значительной степени помогут развитию в Венгрии высокотехнологичных отраслей промышленности с особенно высокой добавленной стоимостью", - считает министр.

В октябре четыре венгерских кандидата в астронавты начнут в Остине и Хьюстоне (штат Техас), где находится центр NASA, подготовку к предстоящему полету. Позже число претендентов сократится до двух, а победитель, которому посчастливится отправиться на МКС, будет определен незадолго до полета. Стоимость контракта между Венгрией и американской компанией не разглашается.

Единственным венгерским космонавтом является Берталан Фаркаш, который летал на советском корабле "Союз" вместе с Валерием Кубасовым на орбитальную станцию "Салют-6" в мае - июле 1980 года. В 2020 году правительство Венгрии вело переговоры с Роскосмосом об организации полета своего астронавта на МКС, но они результата не дали. По сведениям источников корреспондента ТАСС, стороны не смогли согласовать условия такой миссии, в частности, ее стоимость.