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ТАСС

В Верховной раде допустили увеличение масштабов мобилизации на Украине

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Источник изображения: Leon Neal/ Getty Images

Сейчас в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными, добавил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Украине, возможно, придется активизировать мобилизационные мероприятия, чтобы реагировать на количество сил и средств, которыми располагают российские войска. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

"Сейчас мы проводим мобилизацию, реагируя на то, какие силы и средства есть у россиян. <...> Нужно будет увеличивать мобилизацию, чтобы можно было адекватно реагировать", - приводит его слова издание "Страна".

Он допустил, что Украине придется проводить "более интенсивную, чем сейчас", мобилизацию. При этом уже сейчас, сообщил Костенко, в рядах украинских войск 80% мобилизованных, которые раньше не были кадровыми военными.

На Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, кафе, на улицах, в любых местах скопления людей. По данным украинских СМИ, большое число мужчин месяцами буквально не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.

При этом в СМИ и местных соцсетях регулярно появляются истории о том, как военкомы применяют силу при вручении повесток, под мобилизацию подпадают люди, непригодные к службе по состоянию здоровья, а также о том, как депутаты и чиновники уклоняются от службы сами и вывозят за границу своих сыновей призывного возраста. Недавно в Верховную раду внесли законопроект, который позволит открыть для электронного реестра военнообязанных их личные данные, хранящиеся в базах других ведомств. Между тем многие местные эксперты отмечают, что этот законопроект создает технические возможности для отправки "электронных повесток", хотя пока напрямую не вводит их использование. 

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