Британский флот отчитался о походе эсминца HMS Dauntless в Карибское море

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Британский флот в своем отчете подвел итоги похода эсминца HMS Dauntless типа 045 в Карибское море. Как утверждается, в рамках двух операций был конфискован груз кокаина весом более тонны.

Бортовой радар Sampson сыграл решающую роль в обеих операциях по захвату наркотиков

- говорится в сообщении.

HMS Dauntless находится в Карибском море уже в течение 4 месяцев, выполняя миссию по перехвату контрабанды и пресечению незаконной деятельности. Как указывается, в ходе первой операции корабельная радиолокационная система SAMPSON предупредила экипаж о присутствии подозрительного судна. После этого с эсминца взлетел вертолет Wildcat, благодаря которому наряду с морпехами и береговой охраной США удалось задержать преступников.

Многофункциональный радар SAMPSON может обнаруживать воздушные и надводные цели на расстоянии до 400 км и имеет возможность отслеживать несколько объектов одновременно. Данный радар входит в состав системы ПВО Sea Viper, которая также включает в себя РЛС дальнего действия S1850M.

SAMPSON, созданный в начале 1980-х годов, работает в паре с ракетной системой PAAMS и демонстрирует расширенные возможности, такие как обнаружение и отслеживание баллистических ракет. Он использует управляемые лучи для обеспечения многофункциональности и устойчивости к помехам, что дает преимущества в сравнении с обычными радарами.

В отличие от таких систем, как американская AN SPY-1 и голландская APAR, которые обеспечивают непрерывный охват неба на 360 градусов, SAMPSON использует две вращающиеся плоские матрицы, в ходе движения которых возникает пауза на полсекунды в обзоре части воздушного пространства.