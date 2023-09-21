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ЦАМТО

В Данию прибыли первые истребители F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: Forsvaret

ЦАМТО, 20 сентября. Минобороны Дании сообщило о прибытии на авиабазу "Скридструп" первой партии их четырех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Самолеты совершили трансатлантический перелет с базы ВВС США "Льюк" (шт.Аризона).

В церемонии встречи, состоявшейся 14 сентября, принял участие министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Перелет продолжался около двух суток с промежуточной посадкой на Азорских островах.

Предполагается, что официальная церемония принятия самолетов на вооружение состоится на авиабазе "Скридструп" 1 октября.

Как сообщал ЦАМТО, в программе разработки самолета F-35 Joint Strike Fighter Дания принимает участие с 1997 года. По результатам проведенной в течение 2013-2016 гг. оценки 12 мая 2016 года правительство Дании приняло решение рекомендовать закупку для замены устаревших F-16AM/BM ВВС страны не менее 27 новых истребителей F-35A "Лайтнинг-2". В 2017 году парламент Дании одобрил законопроект об ассигнованиях на F-35, охватывающий все элементы программы до 2026 года. Как планируется, до 2027 года ВВС Дании получат в общей сложности 27 новых F-35.

Первый F-35A (L-001) был передан ВС Дании на предприятии корпорации Lockheed Martin в Форт-Уэрте (шт.Техас) 7 апреля 2021 года. Первоначально датские истребители F-35 находились на военно-воздушной базе "Льюк" (шт.Аризона) в США, где осуществляется подготовка личного состава датских ВВС. На текущий момент Дании переданы семь самолетов.

Планируется, что в Дании F-35A будут размещены на авиабазе "Скридструп". Ожидается, что применение по назначению F-35 ВВС Дании начнется с 2027 года. Как планируется, в Дании будет эксплуатироваться 21 закупленный самолет, а еще шесть будут размещены на постоянной основе в США для подготовки личного состава.

На вооружении ВВС Дании на текущий момент состоят 30 истребителей F-16, эксплуатирующихся с 1980 года. Устаревшие самолеты должны быть постепенно сняты с вооружения к 2024 году. В настоящее время в Дании ведется подготовка применению F-16 военнослужащих ВС Украины.

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