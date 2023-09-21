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РИА Новости

В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

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Беспилотный гражданский стратосферный самолет
Беспилотный гражданский стратосферный самолет.
Источник изображения: © Фото : предоставлено главным конструктором Александром Бегак

Правительство РФ установило отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщается в telegram-канале кабмина.

"Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц", - говорится в сообщении.



Отмечено, что это решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таким образом действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.

Как уточнили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотной авиации планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников, указано в сообщении кабмина. Это необходимое условие полетов беспилотников в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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