В России установили отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

Правительство РФ установило отдельную полосу радиочастот для управления БПЛА

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Правительство РФ закрепило решение о распределении радиочастот для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками, сообщается в telegram-канале кабмина.

"Для создания единой инфраструктуры управления гражданскими беспилотниками и контроля за их эксплуатацией распределена отдельная полоса радиочастот в диапазоне 5030–5091 МГц", - говорится в сообщении.

Отмечено, что это решение направлено на обеспечение радиочастотным ресурсом пользователей беспилотников, что особо актуально для построения единой инфраструктуры. Таким образом действующая таблица распределения полос радиочастот приведена в соответствие с решениями, принятыми Государственной комиссией по радиочастотам.

Как уточнили в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, в рамках реализации национального проекта по развитию беспилотной авиации планируется создание унифицированной инфраструктуры управления линии связи и контроля, навигации и мониторинга беспилотников, указано в сообщении кабмина. Это необходимое условие полетов беспилотников в едином воздушном пространстве с пилотируемыми воздушными судами.