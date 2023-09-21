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Военное обозрение

«Оснащен боеголовкой от танковых снарядов»: в зарубежной прессе оценили новый российский дрон «Скальпель»

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Источник изображения: topwar.ru

КБ «Восток» сообщило о планах начать серийное производство нового барражирующего боеприпаса «Скальпель», который должен составить конкуренцию «Ланцету-3» от Zala Aero, широко используемому российской армией на Украине.

Ожидается, что производство нового дрона начнется в октябре этого года. В настоящее время он проходит летные испытания и, как ожидается, будет введен в эксплуатацию на Украине к концу этого года

- отмечается в издании Zona Militar.

Как указывается, «изюминкой» нового продукта является его многофункциональный грузовой отсек, спроектированный для размещения различной полезной нагрузки.

При диаметре 125 мм и длине 650 мм «Скальпель» может оснащаться 5-килограммовой боеголовкой, аналогичной той, которая используется в снарядах большинства танков российского производства

- говорится в зарубежной прессе, оценивая новое изделие.

Источник изображения: topwar.ru

Как полагает автор, «Скальпель» станет конкурентоспособной альтернативой «Ланцету-3» как по характеристикам, так и по стоимости:

Поскольку он поступит в серийное производство и будет развернут [в войсках], новый дрон, несомненно, окажет значительное влияние на обороноспособность России, особенно в условиях меняющейся ситуации на Украине.
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Страны
Россия
Украина
Продукция
РС-22
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