«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak

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Минобороны Израиля официально представило новый ОБТ Merkava Barak, который позиционируется как «танк пятого поколения».

Как сообщается в военном ведомстве, первые единицы были поставлены 52-му бронетанковому батальону 401-й бригады после пяти лет разработки.

Танк Barak является результатом совместных усилий нескольких израильских оборонных компаний, таких как Elbit Systems, Rafael и Elta – дочерняя компания Israel Aerospace Industries. Танк оснащен датчиками, обеспечивающими обнаружение целей и входящими в состав интегрированной системы, которая позволяет обмениваться разведывательной информацией в режиме реального времени между танком и другими военными подразделениями, предвещая то, что ЦАХАЛ называет «настоящей революцией на поле боя».

Barak представляет собой дальнейшую модернизацию Merkava IV, которая использует достижения в области броневой защиты и цифровой войны. С точки зрения конструкции новая модификация во многом повторяет своего предшественника: сиденье водителя расположено с левой стороны корпуса, башня – в его задней части, а двигатель спереди. Танк управляется экипажем из 4 человек, в который входят водитель, командир, наводчик и заряжающий.

Что касается огневой мощи, Merkava V сохраняет ту же конфигурацию вооружения, что и Merkava IV: 120-мм гладкоствольную пушку от Israel Military Industries с возможностью ведения огня на дистанции до 4 км снарядами высокой пробиваемости и управляемыми боеприпасами. Дополнительное вооружение включает 7,62-мм спаренный пулемет, еще один 7,62-мм пулемет, установленный на правой стороне башни, и 60-мм миномет с размещенной внутри казенной частью.

Одной из особенностей танка Barak является высокотехнологичный шлем, разработанный Elbit Systems и получивший название IronVision. Он обеспечивает 360-градусный обзор поля боя для командира танка с распознаванием с помощью ИИ и цифровой маркировкой целей.

Танк Barak также оснащен усовершенствованной системой противоракетной обороны Windbreaker, разработанной Rafael. Эта система способна обнаруживать приближающиеся ПТУР и заставлять их детонировать вдали от танка. Огневая мощь ОБТ также была улучшена. Система управления огнем, также разработанная Elbit, позволяет проводить «точные атаки на холостом ходу и в движении» как днем, так и ночью.

Министр обороны Йоав Галлант подчеркнул символическую дату презентации танка: Израиль отмечает 50 лет со дня войны Судного дня 1973 года. Он заявил, что танк Barak представляет собой «необычайный скачок вперед» в возможностях бронетанкового корпуса и будет «постоянно гарантировать качественное преимущество ЦАХАЛа, как в обороне, так и в нападении».