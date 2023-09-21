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Военное обозрение

Источник подтвердил применение штурмовыми группами ВС России в зоне СВО роботизированных боевых платформ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО начали применять в боевых действиях роботизированные платформы. Об этом сообщил источник в российском ОПК, хорошо знакомый с ситуацией.

На вооружение штурмовых групп поступила роботизированная платформа БР-2, оснащенная подвижной установкой с пулеметом Калашникова. Как пояснил источник, платформа колесная, может применяться как для перевозки грузов, так и в боевых действиях. На данный момент робота используют как боевую единицу, способную прикрыть бойцов в наступлении. Подвижная турель может оснащаться пулеметом, гранатометом или ПТУР в зависимости от поставленных задач.

Колесный робототехнический комплекс БР-2 уже используется российскими штурмовыми отрядами в зоне СВО. Платформа может использоваться для перевозки грузов, но в основном применяется сейчас с турелью. В том числе и в боевой работе

- приводит ТАСС слова источника.

БР-2 разработан одним из российских научно-производственных объединений совместно благотворительным фондом "Народный фронт". Это не первая разработка, ранее в зоне СВО появилась роботизированная платформа БРГ-1, предназначенная для эвакуации раненых.

Напомним, что ранее в Сети появились кадры применения под Купянском нашими военными другой роботизированной платформы, вооруженной двумя пулеметами и на гусеничном шасси. Как сообщалось, робот помогал штурмовой группе выбивать засевших в лесополосе украинских военных. Так что применение роботов в спецоперации будет только расширяться. Начавшаяся в прошлом году СВО показала, что высокотехнологическое оружие все активнее становится основным на поле боя, потихоньку заменяя традиционное.

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