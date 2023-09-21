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Военное обозрение

«Поражает широкий спектр беспилотников»: представлена новая британская зенитка Terrahawk Paladin

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Источник изображения: topwar.ru

На проходящей в Лондоне выставке DSEI 2023 была представлена новая зенитная система Terrahawk Paladin от британской компании MSI Defence Systems, которая позиционируется как «убийца беспилотников».

Она может поражать широкий спектр БПЛА, от нано- и микродронов до крупных машин и тактических боевых беспилотников

- говорится в издании EDR Magazine.

Система управления огнем, разработанная с участием польской компании Advanced Protection Systems, обеспечивает отслеживание целей с помощью ИИ и баллистические вычисления, необходимые для ведения эффективного огня. «Сердцем» СУО являются радары FIELDctrl и SKYctrl.

SKYctrl может отслеживать несколько целей одновременно, и, что наиболее важно, в состоянии отличать беспилотники от птиц. Он сообщает точное положение объекта в 3D-проекции в режиме реального времени. Мгновенная идентификация целей достигается с помощью ИИ.

В качестве ударного средства зенитки выступает 20-мм пушка Гатлинга, огонь которой эффективен на расстоянии 1-1,5 км. При этом возможно оснащение системы различными другими средствами поражения, например, 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II.

Вскоре новая зенитная система будет использоваться в зоне [украинского] конфликта

- указывается в издании.

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