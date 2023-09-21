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Интерфакс-АВН

Шойгу: российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень

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Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва готова к дальнейшим совместным действиям с Тегераном по укреплению безопасности на Ближнем Востоке

Тегеран. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооружённых сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.

При этом он заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке".

"С удовлетворением отмечаем, - сказал Шойгу, - что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно".

По его словам, это во многом обусловлено доверительными отношениями, которые сложились между лидерами России и Ирана стран.

"Высокая динамика встреч подтверждает общий настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства в оборонной сфере и военного сотрудничества", - подчеркнул министр обороны России.

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Страны
Иран
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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