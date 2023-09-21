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Военное обозрение

«Плохие новости для Киева»: В США прокомментировали удар дрона «Ланцет» по истребителю МиГ-29 ВС ВСУ под Кривым Рогом

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Источник изображения: topwar.ru

Российские войска получили на вооружение новую версию дрона-камикадзе "Ланцет" с увеличенной дальностью поражения, такой вывод сделан после появления кадров удара российского барражирующего боеприпаса по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области.

В Сети накануне появились кадры удара дрона-камикадзе "Ланцет" по стоящему на аэродроме истребителю МиГ-29 Воздушных сил ВСУ. Все бы ничего, но данный аэродром находится на удалении более 70 км от передовых позиций российской армии, а максимальная дальность, на которую работали российские дроны-камикадзе, составляет не больше 50 км. Минобороны ранее сообщило об уничтожении пяти украинских боевых самолетов на данном аэродроме: двух МИГ-29 и трех Су-25, но подробности не привело.

Высказываются два предположения, первое из которых говорит о том, что российские войска получили на вооружение новую модель "Ланцета", модернизированную с учетом пожеланий военных и способную наносить удары на гораздо большую дальность. Второе предположение гласит, что беспилотник мог быть запущен российской диверсионно-разведывательной группой, действующей в тылу украинских войск. Версия годная и имеет право на существование, вот только пусковая катапульта для "Ланцета" совсем не маленькая и весит прилично. Тащить ее в тыл ВСУ для одного запуска тяжеловато.

Стоит отметить, что ни Минобороны, ни концерн "Калашников", в состав которого входит компания ZALA AERO, выпускающая "Ланцеты", никаких официальных сообщений на эту тему не делали. Впрочем, о первой модернизации дрона мы тоже узнали постфактум, когда "Ланцеты" с увеличенным зарядом уже начали применяться на фронте.

Кстати, на данный удар обратили внимание и в США, прогнозируя "плохие времена" для ВСУ после появления на вооружении российской армии дронов-камикадзе с увеличенной дальностью поражения. Как заявил аналитик Forbes Дэвид Экс, это мог быть дебют нового беспилотника и теперь Киеву придется передислоцировать авиацию подальше от фронта.

Плохие новости для потрепанных украинских военно-воздушных сил. Начиненный взрывчаткой российский беспилотник поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево у Кривого Рога

- написал американский эксперт.


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