США решили наказать Турцию за ее нейтралитет по Украине. Не тут-то было

Responsible Statecraft: CША ввели санкции против пяти турецких фирм

США усилили давление на Анкару из-за ее нейтральной позиции в украинском конфликте, пишет RC. Вашингтон наложил санкции на турецкие компании, обвиняемые в передаче в Россию товаров двойного назначения. Но маловероятно, что это повлияет на позицию Эрдогана, считает автор.

Марк Эпископос

В настоящее время санкции используются довольно активно, поскольку Вашингтон все отчаяннее пытается приструнить те страны, которые пытаются сохранять нейтралитет.

Администрация Байдена ввела санкции против пяти турецких компаний и одного гражданина Турции, которых обвиняют в том, что они помогают России обходить санкции и оказывают поддержку Москве в конфликте на Украине. Тем самым США усилили давление на Анкару из-за того, что она заняла нейтральную позицию в украинском конфликте.

"За последние 18 месяцев мы постоянно делились своими опасениями с турецким правительством и частным сектором. Мы информировали их о значительных рисках, которые могут возникнуть, если и дальше будут поддерживаться деловые отношения с теми, кого мы подвергли санкциям и кто связан со спецоперацией, которую ведет Россия, — заявил неназванный высокопоставленный представитель Министерства финансов США агентству Reuters. – Включение их в санкционный список отражает нашу неизменную приверженность преследованию физических и юридических лиц, которые оказывают материальную поддержку организациям, попавшим под санкции".

В новый пакет санкций (а он представляет собой часть более крупного пакета санкций, направленных против широкого круга российских компаний) были внесены турецкие компании Margiana Insaat Dis Ticaret и Demirci Bilisim Ticaret Sanayi, которых обвиняют в том, что они содействовали передаче в Россию товаров двойного назначения.

"Поставки, осуществлявшиеся компанией Margiana [российским организациям] SMT-iLogic и Saturn EK, включали предметы высокой степени приоритетности, подобные тем, что были обнаружены в нескольких российских системах вооружения, используемых на Украине, включая крылатую ракету “Калибр”, крылатую ракету Х-101 и беспилотник “Орлан-10”", — говорится в заявлении Министерства финансов США.

В первые недели после начала спецоперации на Украине Анкара пошла на резкий разрыв со своими коллегами по НАТО, отвергнув стратегию максимального давления Запада на Кремль и пытаясь позиционировать себя как возможного посредника между Москвой и Киевом.

Турция отказалась участвовать в режиме западных санкций; более того, торговые отношения Анкары и Москвы после начала конфликта стали довольно быстро развиваться. Как сообщало ранее в 2023 году агентство Reuters, экспорт Турции в Россию подскочил на 262% в годовом исчислении, – этот показатель свидетельствует о выгоде, которую извлекла Анкара после того, как она заполнила рыночные ниши, пустовавшие после ухода западных экономических игроков с российских рынков.

Москва и Анкара даже договорились о строительстве на территории Турции нового газового хаба, благодаря которому Россия может использовать альтернативные маршруты для осуществления поставок своего газа на экспорт; правда, воплощение этого крупного проекта, судя по всему, задерживается из-за административных споров.

Российская экономика доказала свою высокую устойчивость к последовательно вводимым пакетам санкций США и Евросоюза во многом по той причине, что она поддерживала и даже углубляла торговые связи с большей частью незападного мира, в частности с Турцией, ключевыми странами Ближнего Востока и государствами БРИКС. Администрация Байдена попыталась закрутить гайки в отношении России, наложив вторичные санкции на Китай, ОАЭ, Турцию, а также прочие структуры, которые обвиняются в том, что оказывали помощь Москве в приобретении передовых технологий и других товаров, которые, по словам американских чиновников, могут быть использованы для поддержки российских военных операций на Украине.

Еще задолго до конфликта на Украине, начавшегося в 2022 году, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган создал своеобразный политический бренд, приняв решение закупать у России системы противоракетной обороны С-400 и тем самым выступив в качестве колеблющегося игрока между Россией и Западом. Эрдоган доказал, что умеет использовать геополитические рычаги, которыми Турция обладает благодаря своему расположению в качестве стратегического евразийского перекрестка и маневрированию между Москвой и столицами западных стран, следуя откровенно прагматичному внешнеполитическому курсу, который пренебрегает, а иногда даже бросает вызов более широким целям НАТО.

Конфликт на Украине предоставил Эрдогану массу возможностей для демонстрации этого столь хорошо узнаваемого стиля, которого он придерживается в международных делах. Стремясь заполнить вакуум в дипломатической сфере, оставленный западными государствами, которые проводят стратегию максимального давления на Москву, Турция упрочила свой статус как одного из важнейших посредников в украинском конфликте. Это произошло благодаря той роли, которую Турция сыграла в проведении неудачных российско-украинских мирных переговоров весной 2022 года, а также реализации Черноморской зерновой инициативы, более известной как Украинское зерновое соглашение.

Маловероятно, что недавно введенный пакет вторичных санкций, который следует за аналогичным набором санкций, наложенных в апреле 2023 года, заставит Эрдогана отказаться от позиции нейтралитета. Вместе с этим, не наблюдается никаких признаков того, что администрация Байдена рассматривает возможность повышения ставок и принятия более прямых репрессивных мер против Анкары.

Турция готова и дальше пожинать плоды от увеличения своего торгового оборота с Россией. Однако, поскольку зерновая сделка недавно была "расторгнута" Москвой, а сам Эрдоган признал в начале нынешнего месяца после ничем не примечательной встречи с Владимиром Путиным, что какие-либо "многообещающие перспективы заключения мира" между Россией и Украиной в общем-то отсутствуют, Анкаре становится все труднее играть столь желанную для нее роль посредника в конфликте, который, по словам обеих сторон, может затянуться на годы.

Санкции против турецких физических и юридических лиц были введены в момент явной напряженности в американо-турецких отношениях. Вашингтон добивается от Турции скорейшей ратификации заявления Швеции о членстве в НАТО, в то время как Анкара надеется наконец получить истребители Lockheed Martin F-16. Эрдоган возражал против, по его словам, желания президента Джо Байдена обусловить продажу F-16 согласием Анкары на вступление Швеции в НАТО; при этом Эрдоган настаивал на том, что окончательное решение принимает парламент Турции, и обвинял Стокгольм в том, что Швеция ничего больше не стала предпринимать для экстрадиции боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), которых турецкое правительство называет террористами. Сроки принятия обоих решений остаются неопределенными.