Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) регулярно заставляют самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываться от выполнения миссий и возвращаться на базы из-за полного выключения их электроники. Об этом информированный источник рассказал «РИА Новости» в среду, 20 сентября.

«Российские системы РЭБ, такие как «Красуха», на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу», — сообщил источник.

Он также рассказал, что пилотам приходится определять обратный путь по наземным ориентирам, поскольку навигационные приборы на борту тоже подавляются российскими системами РЭБ.

«Красуха-С4» — система РЭБ, которая часто применяется в зоне спецоперации. Их результативность заключается не только в блокировке работы электроники на украинских самолетах, но и в том, что пилоты ВСУ вынуждены поднимать технику выше в воздух, где их встречают огнем из российских систем противовоздушной обороны (ПВО)

Кроме того, сообщается, что РЭБ способны не только нарушать работу радиоэлектронных средств на самолетах противника, но и препятствовать таким нарушениям на собственных устройствах.

Ранее, 19 сентября, стало известно, что в России разработан комплекс ложного оператора дрона «Лодырь». Он призван отвлекать на себя внимание противника, пока настоящие комплексы неподалеку наносят решающие удары по его позициям.

Перед этим, 15 сентября, Бойцы 57-й бригады Вооруженных сил РФ с помощью переносного устройства РЭБ смогли подавить работу вражеского дрона на курдюмовском направлении.

13 сентября расчет станции помех «Красуха-С4» Центрального военного округа (ЦВО) продемонстрировал сканирование пространства, обнаружение и классификацию воздушных объектов, а также подавил бортовую радиолокационную станцию разведывательного беспилотника ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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