МО: Корвет "Гремящий" уничтожил корабль "противника" на учениях "Финвал-2023"

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Корвет "Гремящий" уничтожил крылатой ракетой комплекса "Калибр" корабль условного противника на дистанции более 300 километров в рамках учений Тихоокеанского флота "Финвал-2023", сообщили в среду в Минобороны России.

"В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России. Экипаж корвета "Гремящий" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" по морской мишени, находившейся на дальности свыше 300 километров от точки пуска. По данным объективного контроля цель поражена", - сообщили в ведомстве.

Учения сил Тихоокеанского флота (ТОФ) "Финвал-2023" по защите коммуникаций Северного морского пути проходят под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. В них участвуют порядка 10 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, включая надводные корабли, суда обеспечения, подлодки, морская авиация, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Ранее в ходе маневров проведены успешные стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря, перехваты крылатых ракет и ряд других боевых упражнений.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что все эпизоды "Финвал-2023" носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.