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ТАСС

Корвет "Гремящий" поразил "Калибром" условного противника на учениях "Финвал"

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Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море
Учебно-боевой пуск баллистической ракеты с борта новейшего корвета "Гремящий" на испытаниях в Балтийском море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе маневров также были выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, перехват снарядов и другие боевые упражнения

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Многоцелевой корвет Тихоокеанского флота "Гремящий" в ходе учений по защите коммуникаций Северного морского пути "Финвал-2023" уничтожил в Анадырском заливе корабль условного противника крылатыми ракетами "Калибр-НК". Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках одного из эпизодов учения отработаны действия по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника, приблизившегося к границе территориальных вод России. Экипаж корвета "Гремящий" выполнил стрельбу крылатыми ракетами "Калибр" по морской мишени, находившейся на дальности свыше 300 км от точки пуска. По данным объективного контроля, цель поражена", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в ходе маневров также успешно выполнены стрельбы крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции в северо-восточной части Берингова моря, перехват крылатых ракет и другие боевые упражнения.

В министерстве подчеркнули, что все эпизоды учений, которые проводятся в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка, носят оборонительный характер и предназначены для совершенствования подготовки сил и войск для действий на северо-восточных рубежах России.

В маневрах, которые проходят под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, задействованы около 10 тыс. военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, в том числе надводные корабли и суда обеспечения, подводные лодки, самолеты и вертолеты морской авиации, береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а также колесная и гусеничная бронетехника высокой проходимости. 

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