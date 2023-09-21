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ТАСС

Корвет "Стойкий" в ходе учебных стрельб поразил ракетами надводные и воздушные цели

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Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Стрельбы проводились с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Корвет "Стойкий" Балтийского флота поразил надводные и воздушные цели в ходе учебных ракетных стрельб из комплекса "Редут". Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки, сообщили в Министерстве обороны РФ.

"Экипаж корвета "Стойкий" в морском полигоне флота провел серию плановых практических стрельб по надводным и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса морского базирования вертикального пуска "Редут". Средствами объективного контроля было отмечено попадание ракетой по морскому щиту, имитирующему надводную цель и расположенному на значительном удалении от корабля. Кроме того, была выполнена точная стрельба по специальной воздушной мишени, имитирующей малоразмерную маневрирующую аэродинамическую цель", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стрельбы проводились в условиях сложной обстановки с применением условным противником средств радиоэлектронного противодействия.

"После выполнения огневой задачи экипаж корвета провел ряд корабельных учений - по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, отработали элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости. Корабли Балтийского флота, задействованные в обеспечении безопасности стрельб, продолжили выполнение задач в море по предназначению - противолодочной и противовоздушной обороне, противоминному обеспечению, а также других учебно-боевых задач по плану боевой подготовки корабельных сил флота" , - отмечается в сообщении. 

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