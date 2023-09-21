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РИА Новости

Боец рассказал, как ВСУ использует кассетные боеприпасы в качестве мин

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Кассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы.
Источник изображения: © AP Photo / Sven Kaestner

Боец: Киев использует кассетные боеприпасы в качестве мин в Харьковской области

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 сен - РИА Новости. Часть кассетных боеприпасов "натовского" калибра, применяемых войсками киевского режима, используются для дистанционного минирования подконтрольной бойцам РФ территории, рассказал РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск.

"Противник применяет кассетные боеприпасы, и большинство из них не разрывается, возможно, это и есть минирование нашей местности противником, суббоеприпасами (элемент, начиненный осколками и взрывателем - ред.)", - рассказал командир мотострелкового подразделения.

Он пояснил, что при обстреле со стороны противника кассетными боеприпасами часть суббоеприпасов не разрывается, таким образом, они остаются на ветках или на земле, однако при любом взаимодействии с боеприпасом происходит взрыв. "После каждого обстрела выходит наша инженерная группа разминирования и, соответственно, уничтожает найденные боеприпасы, калибр артиллерийского снаряда 155 миллиметров", - сказал боец.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские войска на купянском направлении уничтожили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и поразили две гаубицы, сообщили в Минобороны РФ. По данным военного ведомства, на купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника украинских войск в районах населенных пунктов Табаевка, Чернещина Харьковской области и Стельмаховка ЛНР.

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Россия
Украина
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Минoбороны РФ
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