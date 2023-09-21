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Известия.ru

Артиллеристы ЦВО показали применение агитснарядов над позициями ВСУ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие артиллерийских расчетов гаубиц Д-30 Центрального военного округа применили 122-миллиметровые агитационные снаряды для залистования позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 20 сентября показало, как готовят агитснаряды и отправляют на территорию противника.


Специальные агитационные снаряды для орудий Д-30 представляют собой боеприпас, в который вместо поражающих элементов и взрывчатого вещества загружены рулоны с агитационными листовками количеством более 300 штук. На видео можно рассмотреть, как военнослужащий загружает их в снаряд.

«Снаряд установлен так, чтобы при вылете из орудия и пролете над позицией противника, он раскрывался и из него вылетали листовки. А смысл их в том, чтобы призвать людей сложить оружие. Чтобы они уже поняли, что они делают неправое дело», — поделился командир орудия с позывным Зена.

В каждой такой листовке содержатся призывы к военнослужащим ВСУ о добровольном сложении оружия и сдаче в плен, что сохранит им жизнь и предотвратит бессмысленное кровопролитие. Данные снаряды имеют красный цвет боевой части, для максимального отличия от любых других видов боеприпасов.

«Для агитационных боеприпасов разрабатываем разные листовки. На этой, к примеру, изображен боец ВСУ и слова о том, что у него есть выбор: погибнуть в окопе, либо сдаться в плен и остаться живым, вернуться к родственникам и нормальной жизни», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным Альфа.

Для залистования вражеской территории таймеры взрывателей боеприпасов настроены на разное время срабатывания в зависимости от расстояния до цели. После разрыва снаряда листовки разбрасываются на большой площади, а специально разработанный вид листовок вызывает интерес личного состава противника посмотреть и прочитать их, рассказали в Минобороны.

После выполнения серии выстрелов по целям артиллеристы маскируют орудия и укрываются в блиндажах. Мобильность гаубицы Д-30 позволяет при необходимости проводить противоогневые маневры, вручную поворачивать орудие и оперативно менять огневые позиции.

В июле «Известия» узнали, что военнослужащие ВС РФ начали заряжать агитационные снаряды листовками на английском языке из-за появления множества иностранных наемников на линии фронта. Противник в листовках получает простые и понятные инструкции о том, как связаться с российскими военными, безопасно перейти линию соприкосновения и сдаться в плен.

Тогда же корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военнослужащие распространяют агитационные снаряды с призывом к боевикам ВСУ сдаться в плен. Бойцы тщательно упаковывают коробки с листовками в болванки от реактивных снарядов. В каждом снаряде по 10 тыс. листовок.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Д-30 2А18
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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