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РИА Новости

Российская РЭБ отключает электронику в самолетах ВСУ, сообщил источник

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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы во время специальной военной операции на Запорожском направлении.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

У самолетов ВСУ отключается электроника из-за работы российской РЭБ

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Боевым самолетам воздушных сил Украины регулярно приходится отказываться от выполнения боевой задачи и возвращаться на базу из-за работы российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые выключают их электронику, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Российские системы РЭБ, такие как "Красуха", на сегодняшний день способны полностью подавить работу бортового радиоэлектронного оборудования украинских истребителей и штурмовиков. В результате пилотам ВСУ регулярно приходится отказываться от выполнения боевых задач из-за отказа бортовых систем и разворачиваться, возвращаясь на базу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что "возвращаются самолеты ВСУ на базу при этом по наземным ориентирам, так как навигация у них "падает" из-за подавления".

Российские вооруженные силы активно применяют системы "Красуха-С4" в зоне специальной военной операции. В частности, как ранее сообщали военные в видео Минобороны РФ, другой метод воздействия на авиацию состоит в том, что из-за помех "Красухи" для бортовых РЛС украинским самолетам приходится подниматься с малой высоты и тогда они попадают в зону поражения российских средств ПВО.

Согласно открытым данным, дальность воздействия системы "Красуха" на электронику противника составляет до 150 километров.

По данным словаря Минобороны, РЭБ - это разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями (радиопомехами) на радиоэлектронные средства систем управления, связи и разведки противника в целях изменения качества циркулирующей в них информации. Кроме того, РЭБ предполагает защиту своих систем от аналогичных воздействий.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Красуха-4
Компании
Минoбороны РФ
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