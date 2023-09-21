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ТАСС

Разработчик: новейшая кассетная авиаракета С-8КЛ будет обладать повышенной дальностью

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НАР в модификации С-8Кор
НАР в модификации С-8Кор.
Источник изображения: alternathistory.ru

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Новейшая неуправляемая авиационная ракета (НАР) с кассетной боевой частью С-8КЛ получит увеличенную дальность боевого применения благодаря усовершенствованному двигателю. Об этом ТАСС сообщил представитель Института прикладной физики (ИПФ), разработавшего реактивный снаряд.

"Модернизация проводится на основе опыта боевого применения и в первую очередь касается повышения дальностей в связи с действиями в условиях ПВО. Достижения в области двигателестроения позволили применить в новой ракете тонкостенный двигатель со сниженной массой и более современным высокоэнергетическим топливом, благодаря чему не только увеличить дальность, но и размер боевой части. А это дает возможность использовать не моноблочную боевую часть, а поделить ее и сделать кассетной. Эффективность и дальность боевого применения ракеты значительно повысились", - сообщил он.

По словам представителя института, уже закончены опытно-конструкторские работы, реактивный снаряд производится "в ограниченных количествах".

С-8КЛ представляет собой модернизированную версию советской неуправляемой 80-миллиметровой авиаракеты С-8, дальность боевого применения которой в различных вариантах достигала 4 км. Масса кассетной боевой части составляет 7,3 кг. Применяется с контейнерных пусковых установок самолетов и вертолетов. Впервые С-8КЛ демонстрировалась на форуме "Армия-2023". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-8
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