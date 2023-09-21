Войти
ТАСС

Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

462
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Yves Herman, Pool Photo via AP

Украинский лидер добавил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине за 24 часа, и призвал раскрыть его детали.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. До выборов в США еще больше года. Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться", - сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям Трампа.

Зеленский при этом добавил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск. "В противном случае выдвигаемые им идеи не являются идеями для глобального мира", - добавил он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Украина по-прежнему не готова вести переговоры о признании утраченных территорий российскими для достижения урегулирования, Зеленский ответил: "Нет, я не готов".

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после избрания президентом на выборах в 2024 году сможет добиться урегулирования на Украине в течение 24 часов. Он не раскрывал деталей своего предложения, однако в интервью телеканалу NBC ранее отметил, что Украина могла бы вообще избежать конфликта с Россией, если бы признала ранее российскими часть прежних территорий. Трамп также заявлял, что намерен организовать переговоры президента России Владимира Путина и Зеленского. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Похожие новости
09.02.2023
Конфликт зашел в тупик. Москвы начнет менять стратегию
18.01.2021
Россия может выйти из Договора по открытому небу
08.05.2019
Кремль дистанцировался от мнения Глазьева по переселению евреев на Донбасс
22.03.2019
О российско-белорусских отношениях на данном этапе
23.10.2018
"Защитим от нападения": Россия не бросит Белоруссию в беде
25.09.2017
Воюем на свои. Как Запад помогает украинской армии
16.06.2017
Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:30
  • 2
Экс-аналитик ЦРУ заявил о разработке Россией нового оружия
  • 21.09 14:28
  • 29
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 21.09 14:23
  • 2
«Танк пятого поколения»: Израиль представил ОБТ Merkava Barak
  • 21.09 13:55
  • 55362
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.09 13:01
  • 1
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 21.09 12:59
  • 33
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 21.09 12:13
  • 0
Третья карабахская война: итоги
  • 21.09 11:32
  • 0
Пшидач: На месте Украины я бы искал себе новых союзников
  • 20.09 23:48
  • 1
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 20.09 19:38
  • 1
СВО и Пятая колонна
  • 20.09 16:54
  • 0
Польские наемники на Украине: отмены наказания пока не будет, несмотря на обещания
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир