Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

Украинский лидер добавил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знаком с планом экс-президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине за 24 часа, и призвал раскрыть его детали.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. До выборов в США еще больше года. Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться", - сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям Трампа.

Зеленский при этом добавил, что готов принять только такой план, который будет предусматривать вывод российских войск. "В противном случае выдвигаемые им идеи не являются идеями для глобального мира", - добавил он.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Украина по-прежнему не готова вести переговоры о признании утраченных территорий российскими для достижения урегулирования, Зеленский ответил: "Нет, я не готов".

Экс-президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что после избрания президентом на выборах в 2024 году сможет добиться урегулирования на Украине в течение 24 часов. Он не раскрывал деталей своего предложения, однако в интервью телеканалу NBC ранее отметил, что Украина могла бы вообще избежать конфликта с Россией, если бы признала ранее российскими часть прежних территорий. Трамп также заявлял, что намерен организовать переговоры президента России Владимира Путина и Зеленского.