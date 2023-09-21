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Вестник Мордовии

Станет еще сильней: газовая турбина в 1400 л.с. создана для танка Т-80

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Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Информация о серийном производстве новых танков семейства Т-80 воспринято с одобрением многими военными и гражданскими специалистами.

Как отмечают в "РГ: русское оружие", все понимают, что в войска пойдет обновленная техника, в ходе разработки которой будет полностью учтен опыт, полученный в ходе реальных боевых действий.

В настоящее время в различных публикациях обсуждается, какими станут отечественные газотурбинные танки нового поколения. Отмечается, что они могут получить более мощные пушки и усовершенствованную динамическую защиту.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Известно, что российская промышленность создавала форсированные газотурбинные двигатели, обладающие более высокой мощностью.

С момента поступления на вооружение, Т-80 в нескольких версиях имели ГТД, способные выдавать 1000, 1100 и 1250 л.с. Последние, как раз, и стали основой для 1400-сильной модификации, проходившей испытания на реальных танках. Они неоднократно принимали участие в выставках вооружений и демонстрировали высокие динамические характеристики, превосходившие имевшиеся у всех современных зарубежных боевых машин.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Интересно, что в свое время создатели газотурбинных силовых установок разработали специальную программу модернизации старых танков с двух- и четырехтактными дизельными двигателями. По мнению экспертов, отдельные решения актуальны и до сих пор.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-80
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