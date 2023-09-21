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ТАСС

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: AP Photo/ Petros Karadjias, Pool

Премьер-министр страны отметил, что Тель-Авив поспособствует и в борьбе с противопехотными минами

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи во вторник с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заверил, что еврейское государство продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.

"Я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами", - написал израильский премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В свою очередь канцелярия израильского премьера в официальном сообщении по итогам встречи отметила, что беседа Нетаньяху и Зеленского "прошла в дружественной обстановке". При этом, по информации газеты Israel hayom, после встречи в расширенном составе с участием израильской и украинской делегаций Нетаньяху и Зеленский уединились для беседы с глазу на глаз, эта часть встречи, по словам источников издания, не была запланирована заранее и состоялась в результате того, что двое политиков нашли общий язык.

В ходе встречи лидеры обсудили двусторонние вопросы, включая сотрудничество в области гражданской обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте офиса украинского президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху. Лидеры подробно обсудили ряд важных двусторонних вопросов, включая сотрудничество в области гражданской обороны", - отмечается в тексте.

Зеленский, следует из документа, проинформировал собеседника о ситуации на фронте и "пригласил Израиль поддержать украинскую формулу мира".

"Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и на других международных площадках", - добавили в офисе Зеленского.

Это первая личная встреча Нетаньяху и Зеленского с момента начала на Украине спецоперации ВС РФ. Нетаньяху, находившийся в начале 2022 года в оппозиции, вернулся на пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года. До сих пор они с Зеленским общались только по телефону, последняя такая беседа состоялась после продолжительного перерыва 7 сентября. Среди действующего политического руководства Израиля за время СВО лично с Зеленским общался глава израильского МИД Эли Коэн, который в феврале посетил Киев.

Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Неоднократно поднималась тема возможного визита на Украину Нетаньяху, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло. 

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