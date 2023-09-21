В Германии с начала СВО прошли обучение около 7 тыс. украинских солдат

Как напомнили в Минобороны ФРГ, до конца года ожидается, что обучение пройдут 10 тыс. солдат ВСУ

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. украинских солдат прошли обучение в Германии с начала специальной военной операции России на Украине. Об этом говорится в заявлении Минобороны ФРГ.

В оборонном ведомстве отметили, что с начала СВО "в Германии прошли обучение почти 7 тыс. украинских солдат". "В настоящее время в ФРГ проходят обучение 900 военнослужащих Вооруженных сил Украины", - подчеркнули в Минобороны. При этом в ведомстве напомнили, что до конца года ожидается, что обучение пройдут 10 тыс. украинских солдат.

"На данный момент основное внимание уделяется подготовке руководящего состава низших тактических звеньев, то есть командиров групп, взводов и рот. Продолжается подготовка пехотного батальона, а также различные курсы подготовки специалистов по саперным и зенитным системам. В конце месяца украинские специалисты по техническому обслуживанию [танков] Leopard 1A5 впервые пройдут обучение в Германии", - резюмировали в оборонном ведомстве ФРГ.

Тренировочная миссия для украинских военнослужащих в нескольких странах ЕС, в том числе Польше и Германии, была одобрена странами сообщества в октябре прошлого года. Речь идет о подготовке командного состава, обучении организации логистики, радиационной, бактериологической и химической защите. Мандат миссии рассчитан на два года. Как заявлял ранее газете Welt глава Военного комитета ЕС генерал Роберт Бригер, в нынешнем году Евросоюз обучит 30 тыс. украинских военнослужащих.