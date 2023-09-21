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ТАСС

Британия пообещала продолжить поддержку Киева вне зависимости от смены курса других стран

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Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаги Великобритании и Украины на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне.
Источник изображения: © AP Photo / Frank Augstein

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что лишь незначительная часть жителей страны выступает против оказания помощи Украине

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Великобритания продолжит оказывать помощь Украине вне зависимости от того, изменится ли позиция других западных стран в результате национальных выборов. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, выступая в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Позиция Великобритании непоколебима. Наши основные оппозиционные партии привержены оказанию помощи Украине так же, как и [Консервативная] партия, формирующая правительство. Что выберут другие страны - вопрос к ним. Но что бы они ни делали, позиция Великобритании будет оставаться прежней", - сказал он. Клеверли также выразил мнение, что лишь незначительная часть жителей Великобритании выступает против оказания помощи Украине. 

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Страны
Великобритания
Украина
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