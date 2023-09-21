Антироссийские санкции стали для Запада губительным разочарованием

После того как Москва ввела войска на Украину, чтобы остановить расширение НАТО, Запад попытался ослабить ее санкциями. Но результат оказался для него большим разочарованием, пишет Aydınlık. Хотели уничтожить Россию, а повалили на землю самих себя.

В условиях, когда империалистический гегемонизм стремительно ослабевает и разрушается, страны Европейского союза (ЕС), прежде всего Германия, настаивают на враждебности по отношению к Евразии, что явно причиняет вред им самим. США, находящиеся в центре системы, используют Европу — и особенно Германию — в качестве тарана против таких стран, как Россия, Китай, Турция, Иран.

Лозунг "разрушить Россию" (Russland Ruineren) стал знаменитым призывом министра иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), выступающей от имени Атлантики. После того как Россия ввела войска на Украину с целью остановить расширение НАТО, на Западе, прежде всего в Германии, стала активно распространяться русофобия. Началось лихорадочное выдворение русских, в том числе довольно известных персон. Предпринимались попытки ослабить Россию санкциями. Однако результат оказался большим разочарованием для Запада. Хотели уничтожить Россию — а повалили на землю самих себя. Сейчас пытаются объяснить это. И не могут найти логичного ответа. Экономические санкции должны были иметь для России разрушительные последствия.

Будучи неспособными объяснить последствия бумеранга, запущенного против России, они теперь начинают новую кампанию и против Китая. Занимают антикитайскую позицию, несмотря на то что немецкие промышленники и предприниматели буквально вопят о том, что им нужны электромобили и устройства, разработанные Китаем. Но это приказ сверху, хотя при таком развитии событий бумеранг ударит еще сильнее.

Желание разрушить Россию дало прямо противоположный результат

Цель "разрушения России" оценивалась в выпуске German Foreign Policy (GFP) от 14 сентября. Отмечается, что задачей было уничтожить Россию, заблокировав ее энергетические ресурсы. Однако результат оказался поистине разочаровывающим. Немецкое полуофициальное издание пишет, что цель "разрушить Россию" привела к прямо противоположному результату.

"Санкции, объявленные для того, чтобы Германия и ЕС отказались от российских энергоресурсов или даже заблокировали их, провалились и дали прямо противоположные результаты, — говорится в публикации. — Согласно последней статистике, после того как Германия начала закупать нефть у Индии, цены резко выросли. Индия же постоянно наращивала свой экспорт. Российские нефтепродукты принесли пользу индийским миллиардерам. В то время как индийцы покупали российский газ по доступным ценам, диверсия на газопроводах „Северный поток“ сработала против Германии. Между тем Россия развивала свою экономику за счет экспорта большего количества энергии. В феврале 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции разрушат Россию, а теперь она словно извиняется. Однако ее оправдание еще хуже, чем провинность: „Логика демократии неприменима к автократическим режимам!“" (GFP, 14.09.2023).

Западные чиновники, которые хвастались санкциями против России в начале 2022 года и полагали, что они втянут Россию в экономический коллапс, чуть ли не стерев страну с карты, выражают свое разочарование и признают, что заблуждались. Однако свое расстройство или ошибку они формулируют как обвинение России в том, что она не рухнула под санкциями.

Вопреки ожиданиям западных стран, гордившихся санкциями против России, российская экономика развивается. Эту оценку озвучивает не только Россия, но и экономические инстанции Запада. После санкционного шока в начале 2022 года Россия, как показывает статистика Международного валютного фонда (МВФ), восстанавливается и вновь переживает экономический подъем. В июле текущего года прогноз экономического роста России в 2023 году был повышен с 0,7 до 1,5%. Таким образом, Россия вышла на тот же уровень, что и западные промышленно развитые страны. Также заметим, что Германия, которая была поставлена во главе санкционной кампании против России, отстает от РФ. Российская оборонная промышленность развивается полным ходом, и во многом благодаря ей промышленное производство выросло на 2,6%. Строительная отрасль растет удивительными темпами. Населенные пункты, разрушенные в процессе выхода из-под власти Украины и присоединения к России, стремительно восстанавливаются.

Ускорилась переориентация торговли с Европы на Азию

Внешняя торговля России вновь оживилась после потрясения, вызванного санкциями. Однако ее направление изменилось в сторону развивающихся стран Азии. Эта оценка принадлежит Кильскому институту мировой экономики (IfW). По данным этого учреждения, больше всего выгруженных товаров было зафиксировано в трех российских портах. Россия принимала важное участие в мировой торговле прежде всего посредством таких портов, как Санкт-Петербург, Владивосток и Новороссийск на Черном море. Однако, как и по другим направлениям, в сфере внешней торговли также усилилась тенденция ориентации на Азию и отдаления от Европы. За первые четыре месяца 2023 года российско-германская торговля сократилась на 75%. За тот же период торговля России с Китаем увеличилась на 41% и достигла 73 миллиардов долларов. Российско-индийская торговля выросла в четыре раза и составила 21,8 миллиарда долларов.

Санкции дали обратный эффект: что показывают цифры

25 февраля 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок уверенно объявила о плане разрушения России. В прошлом месяце тот же министр сделала "очень логичное" заявление: "На самом деле экономические санкции будут иметь экономические последствия. Но в случае с Россией это не так". Какая это должна быть "логика" и почему нельзя было предвидеть такой результат? "Рациональные меры требуют рациональных решений. Мы испытали это. Однако эта логика была справедлива для гражданских обществ и неприменима к автократическим режимам", — пояснила Бербок.

А в качестве одной из причин, по которой санкции не дали ожидаемых результатов, указывается на то, что не все западные страны соблюдают санкции. Например, США закупают у России около трети урана, необходимого для их атомных электростанций, и ежегодно платят за это около миллиарда долларов. Японские компании "Mitsui" и "Mitsubishi" сохраняют за собой 22,5-процентную долю в российском проекте добычи природного газа "Сахалин-2".

Германия и страны — члены ЕС предпочитают не покупать уголь, нефть и природный газ у России. Эти попытки привели к резкому скачку цен на энергоносители, но пока так и не достигли своей цели. Получились прямо противоположные результаты. В итоге Германия начала закупать у Индии в 12 раз больше нефтепродуктов, чем она закупала у России. Примечательно, что эти энергоносители тоже производятся из российской нефти. Платежи выросли с 37 миллионов долларов с января по июль 2022 года до 451 миллиона долларов за аналогичный период 2023 года. Эту прибыль делят российские и индийские компании.

Запад попытался навязать России потолок цен, но не сумел сделать это. G7 и ЕС хотели установить лимит на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Однако стоимость нефти Urals, которая ранее составляла 54-57 долларов за баррель, в дальнейшем выросла до 74 долларов. А сейчас цены еще выше.

Также следует упомянуть еще об одном важном событии. Европейская комиссия объявила об увеличении пошлин на импорт электромобилей из Китая. Однако такие сборы главным образом наносят удар по немецкой промышленности, а не по Китаю, который рассматривается в качестве противника. Сейчас европейцы пытаются сделать с Китаем то, что ранее США делали в отношении Европы и Германии.

Бизнесмены и экономические чиновники отреагировали на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в минувшую среду, 13 сентября. Китайская сторона немедленно ответила на слова фон дер Ляйен, пригрозив контрмерами. Директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайр (Gabriel Felbermayr) отметил: "В условиях, когда Германия поддерживает переход на электромобили, контрсанкции в основном нанесут вред не Китаю, а Германии и ЕС". Дело в том, что немецкие автопроизводители в значительной степени зависят от Китая. Фельбермайр расценил решение ЕС как шаг, который создаст эффект бумеранга. Германия поставила цель: к 2030 году на ее дорогах должно быть 15 миллионов электромобилей. Немцы смогут достичь этой цели только при участии Китая. Китайская продукция намного дешевле немецких автомобилей. Несмотря на это, представители Партии зеленых, партнера по правящей коалиции, яростно поддерживают ограничения ЕС против Китая.

Как показывают события, Запад настаивает на прогрессе человечества при условии отказа от накопленных им ценностей— экономических, социальных, культурных. Эта линия ускоряет крах империалистической гегемонистской системы. Однако человеческие ценности и развитие, формирующиеся на евразийском пространстве, напомнят и разоблачат ценности Запада времен демократических революций.

Автор:Али Мерджан (Ali Mercan)