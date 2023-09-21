Запад решил превратить провал в успех. Это начало нового безумия

Запад с самого начала конфликта на Украине не заготовил никакой стратегии отступления на случай, если все пойдет не так, как хотелось, пишет GN. Поэтому в спешном порядке было принято решение изменить политическую и медиариторику — провал преобразовать в успех, а пессимизм и критику — в оптимизм.

Зоран Метер

На Западе я наблюдаю интересный феномен. Разные высокопоставленные военные в отставке или политические функционеры, отстраненные от власти либо из-за возраста, либо из-за проигрыша на выборах, часто начинают высказываться по многим вопросам диаметрально противоположно тому, что они говорили, когда занимали свои высокие посты.

С психологической точки зрения это, конечно, понятно. Ведь, разумеется, проще рассуждать, когда знаешь, что никто сверху не надавит на тебя и не навредит твоей карьере. Насколько все это порядочно, дело другое. Ведь у всех всегда остается выбор, но они не поступают по-другому.

Я написал такое вступление из-за одного примера, который не единичен и который касается важнейшей геополитической проблемы современности — украинского вооруженного конфликта. Причем эта история еще и интригует.

Вот о чем идет речь. Бывший итальянский премьер призвал к "справедливой оценке" украинского конфликта

Джузеппе Конте, бывший итальянский премьер (с 2019 по 2021 год) написал 27 августа на своей странице в социальной сети, что стратегия Североатлантического альянса на Украине не принесла желаемых результатов и не привела к поражению России, а санкции не способствовали ощутимому спаду в ее экономике.

"Под Артемовском (Бахмутом) российские войска не были разбиты и не бежали от украинского контрнаступления. Ждать внутренней дестабилизации бессмысленно, когда позиция Владимира Путина только укрепляется, а внутри государства складывается консенсус… Изолировать Россию не удалось. Даже напротив!" — написал Конте и напомнил о недавнем 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге под "предводительством Китая и России". Напомню, что объединение БРИКС приняло там новых членов, "что позволит охватить 45% населения планеты и более 38% мирового ВВП", как написал Джузеппе Конте.

По его мнению, по прошествии полутора лет с начала специальной военной операции, которую начал Владимир Путин, пришло время "провести вдумчивый анализ" ситуации и не верить бездумно "оптимистичным оценкам, преобладающим на Западе, и заглушающей все, но при этом поверхностной милитаристской пропаганде".

"Реальность такова, что более шести миллионов украинцев покинули свои дома. Реальность такова, что целые города и большие области стерты с лица земли, и в ближайшие годы мы будем помогать их восстанавливать, в том числе, на европейские деньги, и только начальный этап оценивается в 50 миллиардов евро", — считает бывший премьер-министр Италии.

Но мало кто из нынешних руководителей готов слушать Джузеппе Конте. А лучше сказать, никто. Возможно, они прислушаются к нему потом, когда уйдут на пенсию и у них "развяжутся языки".

Но шутки в сторону. Накопилось очень много серьезных проблем, чтобы медлить, а уж тем более смеяться.

Сегодня я не буду писать подробно об Украине, но не могу не отметить, на мой взгляд, появление некоторых новых элементов, хотя и не готов детально описывать ситуацию на поле боя.

Стратегии отступления нет, и они тащат нас в новый кошмар

Украинское контрнаступление, которое продолжается уже более трех месяцев, не оправдало ожиданий Запада и не принесло результатов. Более того, удалось отвоевать мизерные участки, которые дались ценой огромных украинских жертв в людской силе и технике. По разным данным, которыми оперируют в западных аналитических кругах, за три месяца из строя выведены более 50 тысяч украинских солдат. Любой разумный человек признает, что потери при взятия села Работино и еще нескольких на Запорожском направлении близ Артемовска (Бахмута) ужасающе несоразмерны достигнутым результатам.

Все это серьезная проблема для политического руководства как в Европе, так и в США, которые вступают в предвыборный год. На помощь Киеву потрачены огромные средства, военные и финансовые, и это все больше влияет на экономическое и социальное положение на самом Западе. Просто война затянулась вопреки прогнозам аналитиков и политиков, которые утверждали, что уже скоро экономика Российской Федерации рухнет под тяжестью невиданных в истории санкций и вскоре Москва потерпит поражение на Украине. Также многие на Западе ждали, что либо Россия потерпит полное стратегическое поражение и даже, вероятно, развалится на части (оптимистический вариант), либо Москва согласится закончить вооруженный конфликт на условиях Запада (чуть менее оптимистический вариант).

Иными словами, Запад, прежде всего США, так как от них тут все и зависит, с самого начала вооруженного конфликта не заготовил никакой стратегии отступления и не придумал, что делать, если все пойдет по негативному сценарию или просто не так, как хотелось бы.

Провал преобразуется в успех, а пессимизм и критика — в оптимизм

Но ситуация развивается именно так, и поэтому Западу пришлось принимать решения в спешном порядке. Ведь официально признать провал контрнаступления невозможно без серьезных политических последствий внутри западных стран.На встрече в Сочи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом Владимир Путин на прошлой неделе сказал, что "украинское контрнаступление — это не пробуксовка. Это провал". Также президент России сказал, что надеется — в будущем ничего не изменится. Если бы западные политики согласились с мнением Владимира Путина, то буквально расписались бы в провале их украинской политики, которую проводили на протяжении полутора лет с начала специальной военной операции. Поэтому быстро созрело решение поскорее и слаженно изменить политическую и медиа-риторику.

Так, еще недавно даже на Западе признавали провал или по крайней мере сомнительность успехов украинских вооруженных сил. в этом Киев публично обвиняли высокопоставленные американские чиновники, в том числе из Пентагона. Мол, Украина не слушала советов специалистов из Североатлантического альянса и стратегов о том, как правильно вести контрнаступление, а действовала по-своему. И вдруг Запад заговорил о "все больших успехах ВСУ" в последние недели боев.

Кроме того, украинцев снова побуждают продолжать контрнаступление, поскольку сейчас якобы успех гарантирован, "самое тяжелое позади", первая российская оборонная линия пробита (русские, кстати, это категорически опровергают), а дальше будет только проще. При этом Киеву обещают новую военную помощь, а также анонсируют продолжение контрнаступление весной, когда украинцы, как ожидается, получат американские самолет F-16 от Нидерландов, Дании и Норвегии, а также американские танки М1 "Абрамс". Правда, в последние дни вероятность этих поставок вызывает большой скепсис.

Все больше американских аналитиков и журналистов, которые ссылаются на источники в высших кругах администрации Джо Байдена и говорят о том, что Запад больше не способен поставить Киеву хотя бы еще столько же оружия и военной техники, сколько ему уже отправили с начала текущего года для летнего контрнаступления.

Поэтому от украинской армии настойчиво требуют хоть каких-то успехов на оперативном уровне, которыми получится оправдать все политические, военные и финансовые вложения Запада. С этих позиций уже можно будет вступать в переговоры с Российской Федерацией о прекращении вооруженного конфликта. (…)

Теперь перейду к другой теме, хотя речь идет на самом деле о прямом следствии того, что мы наблюдаем уже более полутора лет на Украине и что только подчеркивает весь драматизм происходящего.

Немецкие СМИ о договоре России, Турции и Катара

Недавно немецкое издание "Бильд" написало, что Россия, Турция и Катар готовят новый договор об экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины через Черное море. Он заменит предыдущий договор, из которого Россия вышла в конце июля в одностороннем порядке. Это якобы подтверждает и служебная переписка между Министерством иностранных дел и посольствами России и Турции в период в 21 июля по восьмое августа. Из переписки следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки, и теперь Россия, Турция и Катар работают над трехсторонним аналогичным договором. Согласно ему, российское зерно будет отправляться в бедные страны, прежде всего африканские. Турция выступит в роли организатора, а Катар станет спонсором поставок.

Как написало немецкое издание, новую сделку могут закрепить уже "в следующие выходные" в Будапеште.

Что на самом деле произошло 20 августа в Будапеште?

В венгерской столице состоялись "странные" переговоры, которые ушли от внимания СМИ. И это странно, учитывая их участников, содержание бесед и конечный результат.

Собственно переговоры, по крайней мере исходя из официальных сообщений, вряд ли назовешь переговорами об украинском или русском зерне. Судя по всему, там обсуждали в первую очередь энергетику, а точнее природный газ, и сказанное там будет иметь серьезные последствия для Европы.

Как передала азербайджанская газета "Тренд", в Будапеште Венгрия и Туркменистан, среднеазиатское государство с выходом в Каспийское море, договорились о поставках газа через Транскаспийский газопровод, который еще нужно построить.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что необходимо построить газопровод длиной триста километров и мощностью 30 миллиардов кубометров в год. Кроме того, необходимо увеличить мощности газопроводов в Юго-Восточной Европе.

То же издание отмечает, насколько важна тут роль Азербайджана, поскольку он дает согласие Баку на транзит газа через азербайджанскую территорию. Тем не менее власти Азербайджана уже заявили, что отказываются финансировать этот проект, так как сейчас ведутся работы по расширению мощностей Южного газового коридора, ведущего через Турцию, Грецию и Адриатическое море на юг Италии. Эта трасса превратилась в один из главных источников газа для Европы с момента запуска в начале 2020 года.

Транскаспийский газопровод должен связать Туркменбаши и Баку по морскому дну, а далее выйти на Южный газовый коридор. Так большие запасы туркменского газа могут помочь в снабжении газом Турции и Европы.

По оценкам специалистов, строительство этого трубопровода обойдется примерно в 30 миллиардов долларов, как пишет газета "Тренд" и предупреждает о проблемах. Мало того, что Азербайджан не собирается участвовать в финансировании этого проекта, так и Туркменистану нужно действовать как можно скорее, так как в противном случае строить этот трубопровод вообще бессмысленно. Дело в том, что в Европейском Союзе постепенно ограничиваются возможности по привлечению иностранных инвесторов в проекты, связанные с ископаемыми видами топлива, какими привлекательными бы эти планы ни были. С другой стороны, хорошо для этого проекта то, что ЕС нуждается в любом источнике природного газа, который заменит российский. От поставок из России Евросоюз намерен отказаться полностью к 2027 году.

Эрдоган, как Орбан

После недавних турецких выборов стал очевиден новый "прозападный" курс турецкой внешней политики (об этом подробнее во второй части статьи). Хотя за ним, как всегда это бывает в истории, кроется исключительно турецкий прагматизм и стратегическое географическое положение этой страны, благодаря которому ей легко улавливать мировые тенденции и изменения центров власти и приспосабливаться к новым условиям. Турция умеет это как никто другой, что помогает ей в продвижении национальных интересов.

20 августа в Будапешт по приглашению венгерского премьер-министра Виктора Орбана приехали азербайджанский президент Ильхам Алиев и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган и Орбан беседовали о двусторонних отношениях, в том числе о той безусловной поддержке Венгрии вступления Турции в Европейский Союз. Венгрия больше всех отстаивает турецкие интересы в этом плане, хотя, разумеется, не бесплатно. Венгрии удалось добиться, чтобы Турция позволила ей, единственной стране вне круга государств так называемого третьего мира (Кавказско-Каспийский регион и Средняя Азия), активно включиться в работу прошлого саммита Организации тюркских государств, хотя Венгрия не является ее членом. Но Будапешт очень интересуют энергоносители, которыми богаты государства, входящие в Организацию тюркских государств. Когда стало понятно, что российские источники энергоносителей рано или поздно иссякнут для ЕС, Венгрия переключилась на другие.

Турецко-сербско-боснийская связь

Примечательно, что на том же саммите Эрдоган беседовал и с президентом Сербии Александром Вучичем, членом президиума Боснии и Герцеговины от сербского энтитета Желько Цвияновичем и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком..

Даже непосвященные видят, что все эти встречи связывает одно — общий интерес к энергетике.

Раздел Боснии и Герцеговины под диктовку ЦРУ?

Но есть и другой общий момент, о котором подробнее я напишу в другой раз. В социальных сетях и аналитических кругах Боснии и Герцеговины только и разговоров, что об американском плане раздела страны на сербскую и боснийскую часть. О хорватах не говорят вообще, и, согласно этим прожектам, им уготована лишь роль этнического "украшения" в новом боснийском государстве. При этом все ссылаются якобы на карту ЦРУ, на которой все наглядно изображено. В общую картину вписывается и обращение члена президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман Бакира Изетбеговича к мусульманским странам. Он попросил оказать военную и политическую помощь боснийцам, против которых Запад, поддерживающий, по словам Изетбеговича, сербов и хорватов, в 90-е годы ввел эмбарго на оружие.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил после встречи, что Венгрия получит сто миллионов кубометров азербайджанского газа в четвертом квартале 2023 года и что в будущем это количество возрастет до миллиарда кубометров.

Уже на следующий день турецкий министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар сказал, что Турция будет экспортировать газ в Венгрию и что раньше Турция еще никогда не поставляла газ государству, которое не соседствует с ней непосредственно.

И катарский эмир прибыл в Венгрию

Пусть вам не кажется, что немецкий "Бильд" нафантазировал о турецко-российских отношениях. Его информацию подтверждает следующее.

20 августа в Будапешт прибыл катарский эмир Тамим ибн Хамад Аль Тани, после чего венгерский глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто подтвердил, что его страна с 2027 года будет получать сжиженный природный газ из Катара, самого верного турецкого союзника в арабском мире. Катар — государство, которое в статье немецкого издания упомянуто в связи с турецким договором с Россией о новой зерновой сделке.

Поэтому отнюдь не случайно, что 20 августа в Будапешт в числе других многочисленных гостей приехал и представитель России — глава Республики Татарстан Рустам Минниханов. В аэропорту венгерской столицы его встречал глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш и посол России в Венгрии Евгений Станиславов. Кроме того, с Миннихановым лично встретился и Виктор Орбан. На встрече Рустам Минниханов сказал: "Сотрудничество между Татарстаном и Венгрией развивается в рамках российско-венгерских отношений. Несмотря на обстановку в мире, наши отношения остаются стабильными и дружественными".

Неудержимая венгерская стратегия

Венгрия успешно развивает двусторонние отношения и с "турецким миром", и с "арабским миром", а также, конечно, с Россией, делая акцент преимущественно на собственные национальные интересы, причем не только в энергетике.

Тем самым Венгрия подтверждает свой непривычно независимый внешнеполитический статус, которым не могут похвастаться другие члены ЕС или Североатлантического альянса. Я напомню, что Будапешт проводит не только собственную энергетическую, но и собственную миграционную политику, придерживается своей "линии" в украинском конфликте и отказывается снабжать Киев оружием. Будапешт отправляет на Украину гуманитарную помощь для беженцев и позволяет другим странам перевозить оружие, предназначенное для Украины по венгерской территории. Что касается идеологии и ценностей, то и тут Венгрия откровенно отстаивает традиционность, основанную на христианских принципах, которые противоречат неолиберальному модернизму.

Все это настолько явно и странно, что, как я предполагаю, Будапешт уже не остановят ни Брюссель, ни самые влиятельные европейские столицы. Хотя, разумеется, поведение Венгрии раздражает многих высокопоставленных европейских политиков.

На самом деле Венгрия сейчас является единственной крепкой нитью, связывающей Европейский Союз с Турцией, и я уже не говорю о Евросоюзе и Российской Федерации. Также нельзя забывать о прекрасных отношениях между Венгрией и Китаем.

Просто ЕС не может, а вероятно, и не хочет полностью отказываться от Востока. А поскольку из-за этого Вашингтон постоянно и сильно давит на европейцев, относительно самостоятельная позиция Будапешта все меньше беспокоит Европейский Союз. Но даже если Брюссель раздражает независимость Венгрии, власти ЕС понимают, что ни угрозами лишить денег, ни другими наказаниями Будапешт все равно не запугать. Эти меры только навредят драгоценному единству и согласию внутри ЕС в очень сложных геополитических обстоятельствах. Поэтому западные члены Евросоюза все чаще соглашаются на компромисс, считаясь с интересами восточного крыла Европейского Союза и даже порой поступаясь собственными. Создавать впечатление единства — сейчас главная задача Брюсселя, хотя вечно так продолжаться не может. На правительства ведущих государств ЕС все сильнее давят граждане недовольные ухудшением экономического и социального положения, а выборы не за горами.

Поэтому любой успех Венгрии в области снабжения Европейского Союза энергоносителями в таких обстоятельствах можно и нужно преподносить как свой, поскольку в топливе Европа будет нуждаться еще долго. Возможно, каспийский газ потечет не только в Венгрию, но и в другие страны-члены ЕС, в том числе в Германию.

Сломанный "локомотив" может превратиться в "больного человека Европы"

Правда, нынешние действия Германии, "локомотива Европы", могут вызвать только слезы у всех, кто хочет ей добра, и улыбку у ее недоброжелателей. Недавно Берлин договорился об импорте сжиженного природного газа из Омана, а поскольку газа у него мало, ему поможет своим экспортом соседний Иран. Ранее Иран подписал с Россией договор об экспорте российского газа в третьи страны по газопроводу, который сейчас строят между Ираном и Оманом. Он завершен на 87%. Получается, что Германия опять будет получать все тот же российский газ. Вот только из-за количества посредников цена его будет не меньше, чем у дорогого американского сжиженного природного газа.

Тем временем российские газопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" ветшают на дне Балтийского моря после того, как их подорвали неизвестные в прошлом году. Из-за этого в Германии растут и цены на энергию, жилье и услуги, и, по-видимому, уже скоро из Германии побежит крупный капитал "за океан", а немецкие компании начнут разоряться.

Разве вся Европа выиграет, если Германия, в прошлом "локомотив", превратится в "больного человека Европы"?

Кто смеялся над Турцией, теперь ей завидует

Прямо противоположно Германии свою внешнюю политику и стратегию выстраивает другой член Североатлантического альянса — Турция. Эта 90-миллионная страна уже давно не вызывает на Западе смех и презрение, какие бы внутренние проблемы ее ни сотрясали, в том числе высокая инфляция – по прогнозам, выше 50% к концу года. Просто Турция проводит такую политику, которая никого в мире не оставляет равнодушным.

На прошлой неделе турецкий лидер Реджеп Эрдоган посетил с многочисленной делегацией Россию. В Сочи он встретился с такой же большой российской делегацией во главе с президентом Владимиром Путиным.

Вот что написал "Нью-Йорк таймс" вскоре после обнародования результатов встречи.

"В понедельник рухнули все предположения о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отказывается от дружественных отношений с Кремлем", — говорится в самом начале статьи.

"Всего два месяца назад многие на Западе считали, что турецкий президент Эрдоган отдаляется от Владимира Путина, отношения с которым многим казались слишком тесными", — написало издание "Нью-Йорк таймс" и с явным сожалением констатировало, что "в поведении Эрдогана, который балансирует между Западом и Москвой, ничего не изменилось".

"Эрдоган стоял рядом с Путиным в российском Сочи и говорил о дальнейшем расширении партнерства двух стран. Президенты отметили, что будут развивать торговлю и сотрудничество в энергетике, хотя союзники Эрдогана по НАТО пытаются навредить российской экономике и ограничить ей доступ на мировые энергетические рынки".

"Совместное выступление двух лидеров на публике ясно показало, что их отношения ничем не омрачаются и что, вероятно, они будут развиваться и особенно потому, что от двустороннего партнерства обе стороны больше получают, чем теряют… Прошедшим летом отмечались сигналы о том, что Эрдоган хочет улучшить отношения с союзниками по Североатлантическому альянсу. На встрече с Джо Байденом турецкий президент говорил о "новом процессе" в отношениях с США. В Турции Эрдоган принимал украинского президента Владимира Зеленского и сказал, что Киев, "безусловно, заслуживает стать членом Североатлантического альянса". Для Москвы эта позиция совершенно неприемлема. Но в понедельник стало понятно, насколько Россия и Турция сейчас близки", — говорится в статье "Нью-Йорк таймс".

Далее в статье сказано, что "в составе делегаций обоих государств были представители центральных банков, что подтверждает их намерение проводить больше торговых сделок в национальных валютах. (…) На переговорах также присутствовал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев, а это значит, что в Сочи, вероятно, речь шла и о вооружениях", — заключает автор американского либерального издания.

Но "Нью-Йорк таймс" не написало о том, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган хотят сделать Турцию хабом и для российского, а не только для каспийского газа. Также американское издание не написало, что достигнута договоренность об экспорте миллиона тонн российского зерна, а точнее муки в африканские страны через Турцию и при финансовой поддержке ее союзника Катара. Именно об этом еще в середине августа писал немецкий "Бильд".