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ТАСС

Минобороны ФРГ обнародовало детали нового пакета военной помощи Украине

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Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы
Изготовленные германской группой Rheinmetall AG на ее предприятии в Унтерлюссе для поставки на Украину новые 35-мм зенитные бронебойные подкалиберные выстрелы.
Источник изображения: Rheinmetall AG

В него, в частности, вошли 30 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 480 противотанковых мин АТ2 и 200 колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Германия передаст Киеву 30 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, 480 противотанковых мин АТ2 и 200 колесных бронемашин MRAP с усиленной противоминной защитой в рамках нового пакета военной помощи Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте оборонного ведомства ФРГ.

Кроме того, Берлин поставит Киеву порядка 3,8 тыс. 155-мм дымовых снарядов, 105 тыс. разрывных, дымовых и осветительных 120-мм минометных снарядов и системы разминирования. В пакет военной помощи также войдут два инженерных танка A1 Dachs, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 50 надводных беспилотников и зимнее обмундирование. В списке значатся и электрогенераторы, обогреватели, а также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов.

В то же время ФРГ намерена дополнительно поставить Украине ЗСУ Gepard и ПВО IRIS-T.

В понедельник глава Минобороны Германии Борис Писториус сообщил в интервью газете Bild, что ФРГ выделит Украине новый пакет помощи общим объемом €400 млн, который будет, среди прочего, включать боеприпасы. 23 августа в видеообращении к участникам форума "Крымская платформа" глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что ее страна предоставила Украине с начала нынешнего конфликта помощь на сумму более €22 млрд: от палаток и генераторов до танков и новейших систем противовоздушной обороны. Берлин, по ее словам, "продолжит оказывать эту поддержку столько, сколько потребуется". Германия является вторым поставщиком вооружений на Украину после США. Сейчас Киев хочет получить дальнобойные ракеты Taurus, но власти в Берлине не спешат принимать решение по этому вопросу. 

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