В G7 спрогнозировали продолжение конфликта на Украине еще в течение шести-семи лет

Боевая машина американского ракетного комплекса М142 HIMARS ведет огонь управляемыми ракетами GMLRS по российским позициям в районе Бахмута, 2023 год.

Как сообщило агентство Bloomberg, США и их союзники в G7 учитывают этот прогноз при военном и финансовом планировании

ТАСС, 19 сентября. США и их союзники в G7 теперь считают, что конфликт на Украине продлится еще в течение шести-семи лет и учитывают этот прогноз при военном и финансовом планировании. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, представляющий неназванную европейскую страну, входящую в G7.

По его словам, поддерживающим Киев странам придется пересмотреть проекты своих бюджетов, чтобы иметь возможность продолжать оказывать помощь в условиях такого долгосрочного конфликта.

Причиной изменения в прогнозах по длительности боевых действий послужило летнее контрнаступление ВСУ, не достигшее серьезных успехов и не оправдавшее ожиданий западных стран, уточнил источник.

Предыдущие прогнозы стран G7 относительно возможной длительности конфликта на Украине агентство не привело.