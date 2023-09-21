Столтенберг заявил, что Украина остро нуждается в средствах обслуживания систем ПВО

Генсек НАТО также отметил, что предпочел бы наблюдать более быстрый прогресс в контрнаступлении Киева

ТАСС, 19 сентября. Украина срочно нуждается в средствах обслуживания систем ПВО, в том числе боеприпасах, запасных частях и техническом обслуживании систем, которые уже имеются на вооружении у ВСУ. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в кулуарах недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Украина нуждается во множестве разных видов поддержки. Существует острая потребность в ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях. Мы видим, что ПВО каждый день спасает жизни на Украине, и нам необходимо поддерживать системы противовоздушной обороны этой страны, - отметил Столтенберг в интервью агентству Reuters. - Если мы хотим положить конец войне, если мы хотим справедливого и прочного мира, то военная поддержка Украины - это правильный путь".

Сроки поставок Украине западных истребителей F-16 генсек альянса не уточнил, но отметил, что "союзники прилагают все усилия для максимально быстрого обучения" пилотированию F-16. Он также отказался сообщить, какое количество снарядов союзники по НАТО готовы ежегодно направлять Киеву.

Столтенберг отметил, что предпочел бы наблюдать более быстрый прогресс в украинском контрнаступлении, утверждая при этом, что ВСУ имеют якобы "огромные достижения" на южном и восточном направлениях.

Как указывает агентство, некоторые военные аналитики считают, что Киеву будет сложно сохранить динамику на поле боя с наступлением холодов. При этом, по мнению Столтенберга, боевые действия на Украине могут продолжиться в течение осени и всей зимы.