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ТАСС

Британия поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов

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Грант Шэппс
Грант Шэппс (Grant Shapps).
Источник изображения: economictimes.indiatimes.com

Как отметили в Минобороны королевства, всего Лондон передал Киеву более 300 тыс. артиллерийских снарядов

ЛОНДОН, 19 сентября. /ТАСС/. Великобритания дополнительно поставит на Украину десятки тысяч артиллерийских снарядов. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Сегодня мы продемонстрировали незыблемость обязательств Великобритании перед Украиной и утвердили дополнительную военную помощь, в том числе пообещали предоставить дополнительно десятки тысяч артиллерийских снарядов, - говорится в заявлении Шэппса, опубликованном на сайте британского Минобороны. - Мы также определились с тем, каким образом Великобритания в ближайшие месяцы будет оказывать помощь Украине по ключевым направлениям, включая ПВО, дальнобойные ракеты и обучение [украинских военнослужащих]". В заявлении отмечается, что всего на данный момент Лондон передал Киеву более 300 тыс. артиллерийских снарядов.

Объем британской военной помощи Украине в 2022 году составил около £2,3 млрд (свыше $2,85 млрд по текущему курсу). В нынешнем году Лондон взял на себя обязательство выделить как минимум такую же сумму на поддержку Киева. Британские власти, в частности, поставили на Украину дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270. Ранее в посольстве РФ в Великобритании заявляли, что поставки различных видов вооружений киевским властям свидетельствуют об открытом вовлечении Великобритании в конфликт на Украине. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Украина
Продукция
Challenger 2
SCALP
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