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Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин сообщил 19 сентября, что поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее заявление российский лидер сделал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.


«Нужно повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Мы много на этот счет говорили, и мной дан ряд указаний по дополнению графика поставок на 2024 год соответствующей номенклатуры», — заявил президент РФ.

Он также призвал предприятия ВПК активнее развивать производственные мощности, внедрять передовые технологии, а также «как и прежде, повышенное внимание уделять качеству военной промышленности».

Кроме того, российский лидер сообщил, что формирование государственной программы вооружений на 2025–2034 годы уже идет, им занимается Минобороны РФ совместно с госзаказчиками и заинтересованными федеральными органами.

«При этом из-за ряда факторов потребности в вооружениях, военной и специальной техники существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и с ростом численности наших Вооруженных сил, появлением новых частей и соединений», — добавил Путин.

Также в рамках заседания президент России отметил, что по итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы, выполнить график поставок, а также кратно увеличить выпуск продукции по отдельным направлениям.

Ранее, 31 мая, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ОПК многократно увеличил выпуск продукции для нужд спецоперации по защите Донбасса. По его словам, идет непрерывное совершенствование образцов вооружения и техники.

До этого, 25 марта, президент России заявил, что производство военно-промышленного комплекса России быстрыми темпами расширяется, а РФ производит в три раза больше боеприпасов по сравнению с поставками западных стран на Украину.

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Россия
Украина
Компании
ВПК РФ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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