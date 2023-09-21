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Военное обозрение

«Бесполезен в современной войне»: ВМС США получили новый боевой корабль Marinette

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Источник изображения: topwar.ru

На прошлой неделе ВМС США получили в свой боевой состав новый литоральный корабль (LCS) USS Marinette класса Freedom. Согласно официальному сообщению, он предназначен для противодействия растущим асимметричным угрозам со стороны мин, бесшумных дизельных субмарин и небольших быстроходных ударных лодок.

Однако он может быть выведен из эксплуатации всего через десять лет, что, вероятно, станет самым коротким сроком службы для любого военного корабля

- говорится в издании EurAsian Times.

Американский флот имеет два типа литоральных кораблей – Freedom с традиционной конструкцией и Independence в виде тримарана. Оба класса были спроектированы для ведения боевых действий вблизи вражеских берегов. Всего флоту было передано свыше 20 кораблей LCS каждый стоимостью около $500 млн, но командование пытается как можно скорее от них избавиться.

Уже списано три вымпела: Independence в 2021 году после 11 лет службы, Freedom в 2021 году – после 13 лет и Coronado в 2022 году – после 8 лет пребывания в строю. Имеется информация, что уже вышли в отставку еще четыре LCS, не прослужив и 10 лет.

Литоральные корабли сопровождают бесконечные технические недостатки

- говорится в издании.

LCS должен был быть быстрым, недорогим и использовать легко заменяемые «модули миссии», которые позволяли отдельному кораблю быстро перепрофилироваться для ведения надводной, противолодочной войны и поиска мин. Однако по прошествии 15 лет полностью технически готов к развертыванию только модуль для борьбы с надводными целями.

В 2022 году появились сообщения о конструктивных дефектах и трещинах на LCS класса Independence. Это потребовало замены палубы и обшивки, что сделало корабль более медленным и менее маневренным. Вымпелам было приказано не выходить в неспокойные моря и не заходить в акватории с высокой температурой воды. Все вымпела класса Freedom постоянно страдают от проблем с трансмиссией, вызванным конструктивным дефектом.

Примечательно, что корабли класса Independence было предложено приобрести ВМС Тайваня. Однако они бесполезны в современной войне

- делается вывод в издании.

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Страны
США
Тайвань
Проекты
LCS-1
LCS-2
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