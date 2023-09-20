Войти
Техкульт

Американский ракетный дрон LongShot готов к летным испытаниям

596
0
-1

Дрон LongShot

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства Обороны США DARPA совместно с компанией General Atomics (специализируется на разработках в области ядерных технологий — прим. ред. Техкульт) с 2020 года разрабатывают новую концепцию применения БПЛА. Программа получила название LongShot.

В рамках нее планируется создание ударного беспилотника LongShot, который будет запускаться с носителя — истребителя или бомбардировщика, при этом сам дрон будет носителем средств поражения. Достигнув района выполнения задачи, беспилотник будет поражать выявленные цели. Пока речь идет только о воздушных целях, однако нет сомнения, что со временем он сможет уничтожать и наземные объекты. Очень важно, что в доставке LongShot будут задействованы устаревшие истребители 4-го поколения, которые таким образом вместо утилизации станут участниками войн XXI века. Начало летных испытаний намечено на 2024 год. Их цель — оценка основных характеристик управляемости БПЛА.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
General Atomics
Проекты
2020-й год
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
01.05.2023
"Равносильно появлению пороха". Ведущие армии мира готовятся к "революции"
02.04.2021
The Economist (Великобритания): авианосцы поднимаются в небо
05.01.2021
Ракеты, самолеты, корабли: что получат американские военные в 2021-м
10.12.2020
Перспективный французский атомный авианосец
26.03.2019
Новые траектории агрессии
05.03.2012
Последуют ли реальные дела после статьи премьера
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34