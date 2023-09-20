Американский ракетный дрон LongShot готов к летным испытаниям

Дрон LongShot

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства Обороны США DARPA совместно с компанией General Atomics (специализируется на разработках в области ядерных технологий — прим. ред. Техкульт) с 2020 года разрабатывают новую концепцию применения БПЛА. Программа получила название LongShot.

В рамках нее планируется создание ударного беспилотника LongShot, который будет запускаться с носителя — истребителя или бомбардировщика, при этом сам дрон будет носителем средств поражения. Достигнув района выполнения задачи, беспилотник будет поражать выявленные цели. Пока речь идет только о воздушных целях, однако нет сомнения, что со временем он сможет уничтожать и наземные объекты. Очень важно, что в доставке LongShot будут задействованы устаревшие истребители 4-го поколения, которые таким образом вместо утилизации станут участниками войн XXI века. Начало летных испытаний намечено на 2024 год. Их цель — оценка основных характеристик управляемости БПЛА.

Александр Агеев