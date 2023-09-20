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Ростех

Сергей Чемезов поздравил оружейников с профессиональным праздником

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Сергей Чемезов
Сергей Чемезов.
Источник изображения: rostec.ru

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов поздравил работников российского оборонно-промышленного комплекса с Днем оружейника. Выступление состоялось на площадке одного из тульских предприятий ОПК.

Тула − город с многовековыми оружейными традициями − по праву считается родиной отечественного оружия. Здесь сосредоточены крупные оборонные предприятия Госкорпорации Ростех, выпускающие различные виды вооружения: КБП им. Шипунова, машиностроительный завод «Штамп», НПО «Сплав» и другие.

«На протяжении веков наша страна славилась мастерами-оружейниками. Они внесли огромный вклад в богатейшее историческое наследие российского государства. Своим талантом и упорным трудом ковали и продолжают ковать многочисленные победы нашего Отечества. Создают уникальные образцы оружия, гарантирующие независимость и безопасность нашего народа», − сказал Сергей Чемезов.

Он отметил, что с начала проведения специальной военной операции многие коллективы Ростеха перешли на круглосуточный режим работы. По отдельным видам продукции поставки выросли в десятки раз. Бóльшая часть вооружения и техники, задействованной сегодня в зоне СВО, производится на предприятиях Корпорации.

Ростех поставляет армии боевые самолеты и вертолеты; танки и другую бронетехнику; артиллерию, в том числе реактивные системы залпового огня; беспилотники; стрелковое оружие; широкую номенклатуру средств поражения, в том числе ракеты для комплексов «Кинжал», «Искандер», «Панцирь» и так далее.

«Многие виды этой продукции создаются здесь, на тульской земле, которая исторически является центром оружейной отрасли. Поэтому мы неслучайно собрались сегодня именно в Туле, чтобы отметить наш профессиональный праздник», − добавил глава Ростеха.

Многотысячный коллектив предприятий Корпорации сегодня делает все, чтобы полностью обеспечить потребности российской армии. Показатели исполнения гособоронзаказа, по словам Сергея Чемезова, в этом году обещают быть традиционно высокими – на уровне 100%.

В завершении глава Ростеха сказал: «Это наш общий результат, результат конструкторов, инженеров, рабочих, стойко выполняющих свои трудовые задачи. Убежден, что взятый сегодня темп, накопленный вами опыт и мастерство являются залогом дальнейшего развития отечественной оборонной промышленности. Желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом! Новых свершений и производственных успехов! С праздником!».

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
Искандер
Кинжал ЗРК
Компании
КБП
Ростех
Сплав НПО
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Чемезов Сергей
Проекты
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