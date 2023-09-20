«Рособоронэкспорт» отмечает рост темпов разработки и производства российского стрелкового оружия

«Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) за последние пять лет значительно расширил экспортный каталог российского стрелкового вооружения.

«За последние пять лет российские оружейные предприятия существенно нарастили номенклатуру выпускаемой продукции. Стремительное развитие инженерно-конструкторских компетенций обусловлено высоким уровнем конкуренции на мировом рынке, диверсификацией рынка на более узкие сегменты, оптимизацией менеджмента производств, а также появлением новых игроков в национальном оружейном контуре. Благодаря этому сегодня «Рособоронэкспорт» может предложить своим партнерам более 90 образцов стрелкового оружия, полностью закрывающих потребности любых армейских и специальных подразделений, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Более того, в нашем экспортном каталоге имеется свыше 50 образцов гражданского и служебного оружия, пользующегося высоким спросом у полицейских и специальных ведомств наших стран-партнеров. Мы предлагаем на рынке высокоточные винтовки, карабины, пистолеты, охотничьи ружья».

Среди продвигаемых «Рособоронэкспортом» на мировом рынке новейших образцов – продукция входящих в Госкорпорацию Ростех концерна «Калашников» и АО «Высокоточные комплексы»: автоматы Калашникова АК-308, АК-19, снайперская винтовка Чукавина СВЧ, пистолет Лебедева ПЛК, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20, автоматы Корд 6П68 и 6П67 со сбалансированной автоматикой, созданная по схеме булл-пап высокоточная винтовка Корд-338LM и штурмовой автоматный комплекс ШАК-12.

Из гражданского и служебного оружия топовые позиции в своих сегментах рынка занимают высокоточные винтовки ORSIS Т-5000, ORSIS F-17 и крупнокалиберная ORSIS 12,7 мм, дебютировавшие в 2023 году винтовки бренда Bespoke Gun – Raptor, Phantom и Elegance Exclusive, а также высокоточные винтовки от Lobaev Arms: DXL-5 «Опустошитель», TSVL-8 M5 «Доминатор» и DVL-10 M3 «Волкодав».

Традиционные производители стрелкового оружия для вооруженных сил также представлены на рынке гражданского оружия. В частности, «Высокоточные комплексы» предлагают карабины МЦ-566 и МЦ-560, а концерн «Калашников» – самозарядный карабин «Сайга-9», помповое ружье МР-135 «Тактика» и самозарядный охотничий карабин MR1.

Все современные образцы российского стрелкового, гражданского и служебного оружия – высококачественная, удобная и технологичная продукция. Они сочетают в себе прекрасную эргономику, адаптивность под пользователя и высокие тактико-технические характеристики. Конструкция позволяет удобно и легко смонтировать прицелы и тактические аксессуары, обеспечивая эффективное применение в различных условиях. Кроме того, благодаря уникальным конструкторским решениям они позволяют максимально полно реализовать стрелковые навыки, независимо от антропометрических данных и наличия разнообразного снаряжения, экипировки и обмундирования.

Рособоронэкспорт предлагает иностранным заказчикам стрелковые комплексы для выполнения самых сложных боевых и специальных задач. Они включают в себя широкую линейку дневных, ночных, тепловизионных и голографических прицелов производства входящего в Ростех холдинга «Швабе», брендов «Инфратех» и «Дедал», а также номенклатуру снайперских, бронебойных, бронебойно-зажигательных и трассирующих боеприпасов российского производства.

«Многие представленные «Рособоронэкспортом» на мировом рынке образцы стрелкового оружия уже опробованы в реальных условиях и доработаны производителями с учетом обратной связи непосредственно с поля боя. Они максимально соответствуют требованиям современных боевых действий по тактико-техническим, эксплуатационным характеристикам и эргономике, – подчеркнул Александр Михеев. – При этом российские предприятия активно продолжают расширять линейку производимых образцов. Одну из новинок от концерна «Калашников» «Рособоронэкспорт» впервые покажет на выставке Dubai AirShow в ноябре 2023 года».