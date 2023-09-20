Войти
ТАСС

Расчеты комплексов "Искандер-М" Балтфлота на учениях отработали нанесение контрударов

517
0
0
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

По сценарию учения, подразделения ракетчиков подверглись внезапному нападению диверсионно-разведывательных групп, а также химической атаке вблизи своих позиций

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М", дислоцированных в Калининградской области, на которых отработана тактика нанесения контрударов по позициям противника, сообщила пресс-служба флота.

"По сценарию учения, подразделения ракетчиков подверглись внезапному нападению диверсионно-разведывательных групп, а также химической атаке вблизи своих позиций", - говорится в сообщении.

Успешно отразив нападение, личный состав ОТРК "Искандер-М" оперативно провел свертывание комплексов и перешел на запасные огневые позиции. По прибытии в назначенный район и приведения "Искандеров" в боевое положение ракетчики провели электронные пуски ракет.

"По данным объективного контроля, все назначенные цели были поражены, нанесенные контрудары по объектам "противника" - эффективными", - сказали в пресс-службе. Там отметили, что в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники ракетного соединения армейского корпуса флота.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Искандер
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
10.06.2021
«Сухой» в достатке: Балтийский флот получит новые истребители Су-30СМ
04.02.2021
Добавили суши: Калининград усиливает сухопутную группировку
14.12.2020
Стальной кулак Балтийского флота
17.06.2019
Под Калининградом Балтфлот скрытно развернет "Искандеры"
21.05.2018
Балтийский флот отметил 315-летие
22.06.2015
НАТО назвал Калининградскую область одним из самых милитаризированных районов Европы
25.06.2012
Оружие России: 67 лет спустя
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34