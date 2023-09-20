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РИА Новости

Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

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Владимир Путин
Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Путин назвал стратегической задачей своевременное вооружение войск СВО

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал стратегической задачей своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в специальной военной операции, предложил проанализировать выполнение графика поставок востребованных образцов вооружения и определить приоритеты на следующий год.

"Сегодня в рамках первого вопроса повестки проанализируем, как в этом году выполняется график поставок особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также определим приоритетные задачи на 2024 год. Тема крайне важная, актуальная, напрямую связана с решением стратегической задачи своевременного и в полном объеме обеспечения войск, участвующих в специальной военной операции", - заявил Путин во вторник на заседании военно-промышленной комиссии.

Президент напомнил, что постоянный контроль за выполнением графика поставок ведет рабочая группа военно-промышленной комиссии. Активно действует в этом направлении и координационный совет при правительстве, который оперативно решает проблемные вопросы, добавил он.

"И должен отметить, что результаты есть. Мы перед Новым годом встречались в Туле, обсуждали со многими из присутствующих здесь коллег тогда вопросы, которые считали наиболее актуальными. И - еще раз хочу повторить эту фразу - результаты есть", - подчеркнул Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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