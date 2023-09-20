Путин: производство бронетехники в России по сравнению с 2022 годом выросло вдвое

В то же время производство особо востребованных средств поражения увеличилось втрое, добавил президент

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Производство бронетехники на российских предприятиях выросло в сравнении с прошлым годом вдвое, а особо востребованных средств поражения - втрое, сообщил президент России Владимир Путин.

"Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии РФ.