Войти
ТАСС

Путин: производство бронетехники в России по сравнению с 2022 годом выросло вдвое

547
0
+1
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе
Рабочие "Уралвагонзавода" осуществляют сборку танков в производственном цехе.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

В то же время производство особо востребованных средств поражения увеличилось втрое, добавил президент

ИЖЕВСК, 19 сентября. /ТАСС/. Производство бронетехники на российских предприятиях выросло в сравнении с прошлым годом вдвое, а особо востребованных средств поражения - втрое, сообщил президент России Владимир Путин.

"Объем производства основных видов бронетехники по сравнению с прошлым годом вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза", - сказал глава государства на заседании Военно-промышленной комиссии РФ. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВПК РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
03.05.2018
Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
15.02.2016
Путин: гособоронзаказ в 2015 году выполнен лучше, чем в прошлые годы
25.03.2013
Диалог каждый год
22.03.2013
Шойгу не хочет думать о деньгах
11.07.2011
Минобороны РФ готово авансировать предприятия ОПК на 100%
03.09.2009
Темп реорганизации медленный
22.03.2007
Сергей Иванов оставил Китай. Сердюков получит 70% экспорта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34