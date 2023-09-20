Путин поздравил работников ОПК с Днем оружейника и оценил вклад в безопасность

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил всех работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, отметив, что РФ гордится их достижениями и благодарна за вклад в безопасность страны.

"Сегодня в России отмечается День оружейника, и я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК. Хочу поблагодарить за ответственный добросовестный подход к делу", - сказал он на заседании военно-промышленной комиссии РФ.

Путин отметил, что "мы безусловно гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне".

"Сегодня отечественный ОПК создает современные и во многом уникальные вооружения и технику, активно наращивает объемы производства, чтобы как можно лучше обеспечить части и соединения, участвующие в специальной военной операции, увеличивает выпуск гражданской продукции, которая пользуется все большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом", - сказал он.