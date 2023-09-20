МРК "Серпухов" Балтийского флота провел стрельбу комплексом "Калибр" в Белом море

Береговая цель находилась на полигоне Чижа, сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Серпухов" Балтийского флота выполнил в Белом море стрельбу комплексом "Калибр". В сообщении пресс-службы Балтфлота говорится, что запуск успешно произвели по береговой цели на полигоне Чижа, ракета поразила мишень.

"Серпухов" совершил для выполнения стрельбы сложный межфлотский переход в Финский залив, после по внутренним водным путям через Неву и Ладожское озеро, а после Беломорско-Балтийский канал в Белое море.

На Северном флоте МРК "Серпухов" совершил заход в Северодвинск. Экипаж корабля преодолел свыше 3,3 тыс. морских миль.