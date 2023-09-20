Войти
ТАСС

МРК "Серпухов" Балтийского флота провел стрельбу комплексом "Калибр" в Белом море

530
0
0
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов"
Малый ракетный корабль проекта 21631 "Серпухов".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

Береговая цель находилась на полигоне Чижа, сообщили в пресс-службе флота

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. Малый ракетный корабль "Серпухов" Балтийского флота выполнил в Белом море стрельбу комплексом "Калибр".  В сообщении пресс-службы Балтфлота говорится, что запуск успешно произвели по береговой цели на полигоне Чижа, ракета поразила мишень.

"Серпухов" совершил для выполнения стрельбы сложный межфлотский переход в Финский залив, после по внутренним водным путям через Неву и Ладожское озеро, а после Беломорско-Балтийский канал в Белое море.

На Северном флоте МРК "Серпухов" совершил заход в Северодвинск. Экипаж корабля преодолел свыше 3,3 тыс. морских миль. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Финляндия
Проекты
БФ
СФ
Похожие новости
06.06.2023
Польша грозит России подводным оружием
04.01.2023
Морскими темпами: как изменится структура черных беретов в ближайшие годы
26.07.2021
«Не отступать и не сдавать корабль врагу»
31.08.2020
МРК «Зеленый Дол» продемонстрировал свой «Калибр» в Белом море
02.08.2018
Атомный подводный крейсер "Орел" поучаствует в учениях ВМФ РФ на Балтике
01.09.2017
Успешно завершился первый этап заводских ходовых испытаний новейшего ледокола "Илья Муромец"
02.09.2016
Десант на пенсии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34