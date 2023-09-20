Войти
РИА Новости

Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации

586
0
0
Военнослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Путин: потребности в вооружении увеличились из-за СВО и роста численности ВС РФ

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании военно-промышленной комиссии он предложил рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года.

"Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значения для укрепления обороноспособности и безопасности России", - сказал Путин, отметив, что реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур.

Но сейчас, как отметил президент, появились новые факторы.

"Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной техники существенно увеличиваются. Здесь понятно о чем идет речь, о каких факторах - это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений", - заявил Путин.

В связи с этим глава государства дал поручение уточнить данные проекта госпрограммы. "Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объема ее ресурсного обеспечения", - сказал он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
18.05.2023
Минобороны показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО
30.05.2022
Шольц и Макрон позитивно восприняли обещание Путина соблюдать международное право в отношении пленных
01.03.2022
Подбитую в Донбассе технику ВСУ сняли с коптера
17.12.2021
«Русский медведь точит когти». Почему НАТО боится Москву
02.11.2020
Алиев назвал письмо премьера Армении президенту РФ признанием поражения Еревана в Карабахе
29.09.2015
В Крыму к 1 декабря сформируют первую производственную роту
11.05.2012
Создание новой системы гособоронзаказа будет предусмотрено при формировании структуры нового правительства - Д. Медведев
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34