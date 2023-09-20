Путин заявил об увеличении потребностей в вооружении с начала спецоперации

Путин: потребности в вооружении увеличились из-за СВО и роста численности ВС РФ

ИЖЕВСК, 19 сен - РИА Новости. Потребности в вооружениях существенно увеличиваются в связи с проведением спецоперации и ростом численности вооруженных сил России, заявил президент РФ Владимир Путин.

На заседании военно-промышленной комиссии он предложил рассмотреть ход работы над проектом госпрограммы вооружений до 2034 года.

"Мы, безусловно, должны смотреть вперед, заглядывать за горизонт. Уже не раз отмечал, что это один из ключевых документов стратегического планирования, который имеет принципиальное, определяющее значения для укрепления обороноспособности и безопасности России", - сказал Путин, отметив, что реализация госпрограммы позволяет совершенствовать технический и боевой потенциал всех силовых структур.

Но сейчас, как отметил президент, появились новые факторы.

"Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной техники существенно увеличиваются. Здесь понятно о чем идет речь, о каких факторах - это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил, появлением новых частей и соединений", - заявил Путин.

В связи с этим глава государства дал поручение уточнить данные проекта госпрограммы. "Необходимо уточнить исходные данные для формирования проекта программы и объема ее ресурсного обеспечения", - сказал он.