В Госдуме объяснили, почему миротворцы в Карабахе не применяют оружие

Картаполов: пока миротворцам нет личной угрозы, они не могут применять оружие

МОСКВА, 19 сен -РИА Новости. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что до тех пор, пока российским миротворцам абсолютно ничего не угрожает в Нагорном Карабахе, они не имеют право применять оружие.

Минобороны Азербайджана во вторник сообщило, что Баку начал "антитеррористические мероприятия" локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя, применяется высокоточное оружие по позициям ВС Армении и военным объектам. В Ереване назвали происходящее агрессивными действиями Баку и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет. Пашинян на фоне ситуации в Карабахе проводит заседание Совбеза Армении. В МИД РФ заявили, что встревожены эскалацией ситуации в Карабахе, и призвали стороны вернуться к дипломатическому урегулированию.

"До тех пор, пока миротворцам абсолютно ничего не угрожает, они не имеют право применять оружие", - сказал он журналистам на вопрос, имеют ли миротворцы мандат на вступление в боевые действия.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. В ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве Москвы договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.

В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. В сентябре президент России Владимир Путин обратил внимание, что армянское руководство, по существу, признало суверенитет Азербайджана над Карабахом. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут подписать мирный договор до конца года, если Ереван не изменит свою позицию.