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ТАСС

"Калашников" увеличит дальность зенитной ракеты 9М333

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Макеты зенитной управляемой ракеты 9М333 и ЗРК "Стрела-10"
Макеты зенитной управляемой ракеты 9М333 и ЗРК "Стрела-10".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСС

Гендиректор концерна Владимир Лепин напомнил, что "Калашников", помимо зенитных ракет, производит управляемые авиаракеты "Вихрь-1" и управляемые артиллерийские боеприпасы "Китолов-2М"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. "Калашников" модернизирует зенитную управляемую ракету (ЗУР) 9М333, повысит ее дальность. Об этом в опубликованном в газете "Калашников" интервью сообщил генеральный директор концерна Владимир Лепин.

"Модернизируем выпускаемую в настоящее время ракету 9М333 и готовимся к постановке на производство новой ракеты, обладающей большей дальностью и эффективностью", - сообщил он.

Лепин напомнил, что концерн, помимо зенитных ракет, производит управляемые авиаракеты "Вихрь-1" и управляемые артиллерийские боеприпасы "Китолов-2М", и отметил высокий спрос на них. "Потенциал завода "Калашников" позволяет не только наращивать технологические мощности, но и создавать новые виды специальной продукции", - подчеркнул гендиректор концерна.

Ракета 9М333 предназначена для зенитных ракетных комплексов "Стрела-10М3", способна поражать низколетящие самолеты и вертолеты в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также беспилотники и крылатые ракеты. У головки самонаведения ЗУР три режима работы: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Она способна поражать цели на расстоянии до 5 000 м, при этом скорость целей может достигать 679 м/с, а высота полета - от 10 до 3 500 м. Первая публичная демонстрация ракеты 9М333 прошла в 2020 году в рамках форума "Армия-2020".

В декабре 2020 года ЗУР 9М333 успешно прошла квалификационные и летные испытания и полностью подтвердила свое соответствие требованиям заказчика, в октябре 2021 года были проведены периодические летные испытания с положительным результатом. 

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Продукция
Вихрь-1
Китолов-2М
Стрела 10М3
Стрела-10
Проекты
2020-й год
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