Аргентина получит самолеты БПА P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии

ЦАМТО, 19 сентября. Правительство Аргентины завершило переговоры о покупке четырех самолетов базовой патрульной авиации P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии, удовлетворив запрос командования ВМС страны.

Как сообщает Defense News, соглашение было достигнуто в Буэнос-Айресе в ходе встречи министра обороны Хорхе Тайаны с представителями Агентства по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (NDMA).

Согласно пресс-релизу Министерства обороны Аргентины, стоимость сделки составляет 67 млн. долл. Как планируется, три самолета P-3C будут применяться для ведения разведки на море, противолодочной и противокорабельной борьбы. Еще один P-3N предназначен для проведения поисково-спасательных операций и обучения.

Согласно анонимным источникам издания, первоначально Аргентина намеревалась приобрести избыточные P-3C "Орион" из состава ВМС США. Однако американские самолеты требовали ремонта, который превысил бы финансовые возможности правительства Аргентины.

Официальные лица Аргентины и Норвегии приступили к переговорам о покупке самолетов в конце 2022 года. В феврале 2023 года командующий ВМС Аргентины адмирал Хулио Гуардиа подтвердил факт ведущихся с Норвегией переговоров о приобретении 3-4 самолетов P-3. Стороны обсуждали финансовые условия сделки и получение разрешения на продажу от правительства.

Согласно планам, первые два самолета должны прибыть в Аргентину к началу октября. Ожидается, что самолеты БПА P-3 усилят возможности разведывательной эскадрильи ВМС Аргентины, размещенной на военно-морской базе "Альмиранте Зар". С 1997 года это подразделение эксплуатирует приобретенные из состава ВМС США P-3B, требующие ремонта.

По оценке национальных оборонных аналитиков, поставка находящихся в хорошем состоянии самолетов позволит расширить возможности ВМС Аргентины по контролю исключительной экономической зоны страны. Достаточно сказать, что только незаконный рыбный промысел в территориальных водах страны ежегодно приносит убытки в размере до 2,6 млрд. долл.

В августе 2023 года СМИ сообщили, что администрация Д.Байдена направила в конгресс США два уведомления о передаче вооружений американского производства Аргентине. Речь шла о продаже до 38 истребителей F-16 из состава ВВС Дании, а также четырех самолетов P-3 "Орион" из состава ВВС Норвегии. Первая сделка предполагала передачу до шести самолетов F-16 Блок.10 и до 32 F-16 Блок.15 на сумму около 338 млн. долл. Сделка с Норвегией оценивалась в 108 млн. долл.