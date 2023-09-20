Западная пресса: Россия использует украинские БМП-1У «Шквал», захваченные в Грузии

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлены состоящие на вооружении российских подразделений БМП-1У «Шквал» украинского производства.

Как указывается в издании Army Recognition, данная модель была создана украинским ВПК в 2000-х годах и отличается использованием боевого модуля KBA-105 «Шквал». Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2A72 (или украинской ЗTM-1) с боекомплектом 360 снарядов, 7,62-мм пулеметом ПКТ (или его украинским эквивалентом KT-7,62) с 2500 патронами и 30-мм АГ-17 (или украинским KB-117) со 116 гранатами. Также имеются две ПУ для ПТУР «Конкурс».

Из-за большого веса модуля (1300 кг с дополнительным боекомплектом) и места, которое он занимает внутри машины, вместимость БМП-1У была уменьшена с 8 до 6 человек.

Источник изображения: topwar.ru

Как отмечается в издании, в ходе военного противостояния с Грузией в августе 2008 года российская армия захватила в качестве трофеев до 14 БМП-1У «Шквал» из 15-ти переданных Киевом Тбилиси.

Со своей стороны отметим: вполне возможно, что некоторые образцы данной модели, выпускавшиеся после 2014 года для нужд украинской армии, стали трофеями российских войск после начала проведения спецоперации наряду со множеством другой техники, имеющейся на оснащении ВСУ.