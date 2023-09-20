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Военное обозрение

«Получила критические повреждения»: в западной прессе обсуждаются фотографии с якобы подлодкой «Ростов-на-Дону»

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Источник изображения: topwar.ru

В западной прессе обсуждаются фотографии, на которых якобы запечатлена дизель-электрическая подводная лодка российского флота «Ростов-на-Дону».

Субмарина получила критические повреждения

- утверждается в Navy Recognition.

Как говорится в издании, подлодка получила два попадания в ходе атаки ВСУ. Первое было зафиксировано западными экспертами якобы в верхней носовой части субмарины на основе спутниковых снимков. Второе, как утверждается, пришлось на правый борт корабля, в область, находящуюся за боевой рубкой.

Из опубликованных фотографий делается вывод о том, что был нанесен ущерб торпедному и жилому отсекам. При этом, как заявляется в издании, неясна зона поражения: если между отсеками были открыты люки, то могли пострадать и прочие помещения, включая аккумуляторное.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с этим прогнозируются длительные ремонтные работы на подлодке, которые к тому же придется выполнять на «Адмиралтейских верфях», которые занимались строительством как данной ДЭПЛ, так и всей серии «Варшавянок». На основе этого делается вывод о выбытии «Ростова-на-Дону» из строя до конца конфликта.

«Ростов-на-Дону» - подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка» водоизмещением 2300 тонн в надводном положении и 3040 тонн в подводном. Ее длина составляет 76,2 метра.

В российском военном ведомстве подлинность снимков на данный момент не подтверждали.

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Страны
Польша
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
636.3
877 Палтус
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