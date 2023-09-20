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ТАСС

Глава КНШ США заявил, что у Украины достаточно средств для продолжения контрнаступления

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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины.
Источник изображения: Валентин Огиренко/Reuters

Марк Милли добавил, что "ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу"

БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) по-прежнему обладают необходимыми возможностями для продолжения контрнаступления. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли на пресс-конференции по итогам заседания контактной группы по Украине в Германии.

"ВСУ продвигаются очень медленно и очень целенаправленно, сохраняя живую силу, - сказал Милли. - Всем критикам скажу, что есть еще много времени, пока погода будет оставаться пригодной для ведения боевых действий, есть еще много боеспособных сил".

"Из разговоров [с украинскими коллегами мне стало ясно], что у украинцев нет намерений прекращать боевые действия зимой", - заявил он. 

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Страны
Германия
США
Украина
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