Войти
Известия.ru

В Минпромторге заявили о необходимости построить флотилию судов для Севморпути

546
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Необходимо построить большую флотилию судов для развития судоходства по Северному морскому пути (СМП). Об этом статс-секретарь — замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал во вторник, 19 сентября, на 17-й Международной конференции «Нева-2023». Также он указал на необходимость постройки судов для обслуживания работы международного транспортного коридора «Север — Юг».

«Для Северного морского пути нужно построить большую флотилию судов, которая, с одной стороны, будет обеспечивать перевозку. Это ледоколы, военно-спасательные суда, суда снабжения. С другой стороны, грузовые суда ледового класса. Заявок очень много, потребность большая», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Евтухова, в настоящее время судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» в городе Большой Камень способен строить подобные суда. Также он отметил, что объем металлообработки судоверфи на Дальнем Востоке составляет 300 тыс. т в год.

«Объем судов, которые необходимо построить, чтобы верфь вышла на безубыточность к 2035 году, составляет не менее 170–175. Все эти суда, за исключением ледоколов, можем строить на ССК «Звезда» в Большом Камне», — заключил замглавы Минпромторга.

Накануне в Минобороны сообщили, что на северо-востоке России в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка начались учения по защите Северного морского пути под руководством Главнокомандующего ВМФ, сообщается на сайте kp.ru.


Первым эпизодом учения стало выполнение боевых упражнений по поражению группировки кораблей в северо-восточной части Берингова моря. Экипажи гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и атомного подводного ракетного крейсера «Томск», а также берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали нанесение ракетного удара, передает RT.

Помимо этого, была проведена стрельба крылатыми ракетами «Вулкан», «Гранит» и «Оникс» с их штатных носителей по сложным мишеням. По официальным данным, все ракеты справились с заданием, поразив цели, расположенные на расстоянии сотни километров.

В учениях принимают участие около 10 тыс. военных и более 50 единиц боевой техники, среди которых надводные корабли, подводные лодки, вертолеты морской авиации и прочее.

Данное мероприятие нацелено на улучшение обороноспособности вооруженных сил, а также для совершенствования войск для действий на северо-восточных рубежах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бастион
Гранит
К-150 Томск
П-800 Оникс
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Военные учения
Похожие новости
04.04.2022
Эскадре нужен миноносец
31.08.2020
ВМФ России: Появление подлодки "Омск" недалеко от Аляски было штатным
31.08.2020
Более 50 боевых кораблей задействовано в учении у берегов Чукотки - главком ВМФ РФ
29.08.2018
Минобороны показало видео пусков крылатых ракет "Оникс"
28.08.2018
Ударная группировка ТОФ поразила мишени крылатыми ракетами
10.10.2017
Крейсеры Тихоокеанского флота провели ракетные стрельбы в Охотском море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 15:36
  • 478
Претензии к администрации сайта
  • 20.09 15:03
  • 4139
Оценка Советского периода в истории России.
  • 20.09 13:35
  • 55346
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.09 12:58
  • 2643
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.09 12:27
  • 2
Источник «Известий» сообщил о визите Суровикина в Алжир
  • 20.09 12:27
  • 26
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 19.09 15:27
  • 0
Польша и Украина больше не смогут общаться
  • 19.09 14:19
  • 2
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 19.09 12:51
  • 1
Эрдоган заявил, что в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон
  • 19.09 12:42
  • 1
Двигатель спутника CubeSat настолько мал, что его приходится печатать по технологиям микрочипов
  • 19.09 09:55
  • 0
Киев отправляет шахтеров в мясорубку
  • 19.09 06:02
  • 446
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 19.09 05:08
  • 1
Бомбовоз марки «МиГ»
  • 18.09 20:15
  • 22
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 18.09 14:19
  • 34
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34