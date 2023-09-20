«Незаметно прибыли на Украину»: Норвегия передала ВСУ амфибии NM199

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Минобороны Норвегии заявило о передаче Украине 51 гусеничного транспортера-амфибии NM199. Это местная версия американского M548 вооружена 12,7-мм пулеметом и поставляется ВСУ вместе с запасными частями. Их основное назначение – доставлять предметы первой необходимости и боеприпасы к линии фронта.

Эти машины были перевезены из Нарвика [норвежский порт] и незаметно прибыли на Украину на прошлой неделе. В операции по логистике участвовало более 100 человек

- говорится в западной прессе.

Как указывается, переданные ВСУ машины больше не использовались вооруженными силами страны и находились на хранении. Норвегия планирует в ближайшие годы отправить в адрес ВСУ новые партии NM199.

Ранее Осло передавало ВСУ различную военную технику, в том числе 4 ЗРК NASAMS, 23 САУ M109 A3 и 8 танков Leopard 2A4 NO, планируя также поставки истребителей F-16.

M548 – это гусеничный грузовой транспортер, разработанный в 1960-х годах на базе шасси БТР M113. При габаритах примерно 5,75 м в длину, 2,68 м в ширину и 2,68 м в высоту M548 имеет просторный грузовой отсек. Масса машины составляет около 13 тонн, грузоподъемность примерно 5,5 тонн. Экипаж состоит из 4 человек. Машина оснащена 210-сильным дизельным двигателем Detroit Diesel 6V53 с турбонаддувом, обеспечивающим максимальную скорость на дороге 53 км/ч и дальность хода до 460 км.

M548 успел поучаствовать в различных конфликтах, включая войну во Вьетнаме, войну Судного дня, Ирано-иракскую войну, войну в Персидском заливе.